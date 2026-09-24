Instituto Profesional Santo Tomás obtiene 7 años de acreditación en Nivel de Excelencia

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La institución alcanzó este reconocimiento por parte de la CNA-Chile, destacando por primera vez en las dimensiones de vinculación con el medio e investigación.

El Instituto Profesional Santo Tomás (IPST) ha logrado un importante hito académico tras ser acreditado en Nivel de Excelencia por un periodo de 7 años, extendiéndose hasta septiembre de 2033. La resolución, emitida por la Comisión Nacional de Acreditación (CNA-Chile), certifica las dimensiones obligatorias de docencia, gestión estratégica, recursos institucionales, aseguramiento de la calidad y vinculación con el medio, sumando además la dimensión voluntaria de investigación, creación e innovación.

CFT Santo Tomás, Juan Pablo Guzmán, señaló que “esta significativa decisión de la CNA reconoce que nuestro IP es una institución líder dentro del subsistema de educación superior técnico profesional, que presenta un proyecto institucional consolidado, con avances contundentes con respecto al proceso de acreditación anterior, y que, con su identidad y propuesta que la distingue, contribuye activamente al desarrollo del país y sus regiones”.

Por su parte, el rector de Santo Tomás Viña del Mar, Daniel Olivares Camus, destacó el impacto local de este logro: “Para nosotros, este reconocimiento refleja un trabajo que se construye día a día desde nuestra sede, junto a nuestros estudiantes, docentes y equipos. Que el Instituto Profesional Santo Tomás haya alcanzado 7 años de acreditación en Nivel de Excelencia, incorporando por primera vez las dimensiones de Vinculación con el Medio e Investigación, Creación e Innovación, demuestra que estamos avanzando de manera concreta hacia una formación que no solo prepara buenos profesionales, sino que también busca aportar al desarrollo de nuestros territorios y responder a los desafíos de nuestra región”.

Actualmente, el IPST cuenta con una matrícula de 25.559 estudiantes y un cuerpo docente de 2.161 profesionales, distribuidos en 20 sedes a lo largo del país y una modalidad online, impartiendo un total de 40 carreras técnicas y profesionales.

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