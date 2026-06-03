Integra conecta jardines infantiles de zonas alejadas de Valparaíso con internet satelital Starlink

Cargando... Cargando...

Fundación Integra ha implementado soluciones tecnológicas vitales para el trabajo educativo con niñas y niños en Rapa Nui y sectores rurales de diversas provincias de la región, buscando acortar brechas de conectividad.

El principal objetivo del proyecto de conectividad con internet satelital Starlink, desarrollado por Fundación Integra, es entregar soluciones tecnológicas que fortalezcan la conectividad en el ámbito educativo. Esto permite, entre otras acciones, responder oportunamente ante contingencias, mantener una comunicación fluida con las familias, acceder a capacitaciones en línea, a material educativo actualizado y a diversos recursos digitales para el proceso de aprendizaje.

Esta iniciativa, implementada a nivel nacional, ha permitido que actualmente 13 jardines infantiles de la Región de Valparaíso operen con antenas de internet satelital Starlink. Este sistema, desarrollado por la empresa SpaceX, proporciona conexión a internet mediante una red de satélites de órbita baja. Esta tecnología facilita el acceso a una conexión estable y de alta velocidad en lugares donde la infraestructura tradicional de telecomunicaciones es limitada o inexistente, favoreciendo el acceso permanente a recursos pedagógicos y herramientas digitales esenciales para la gestión educativa.

La Directora Regional de Fundación Integra, Loreto Barbieri, señaló que “es fundamental seguir dotando a los jardines infantiles de avances tecnológicos que nos permitan acortar brechas en materia de conectividad, alfabetización digital y acceso a recursos pedagógicos relevantes, así como contar con soluciones tecnológicas que permitan responder de mejor manera frente a contingencias que puedan presentarse en el día a día”.

“Si bien las mayores brechas de conectividad del país se concentran en regiones extremas y zonas aisladas del territorio nacional, en la región de Valparaíso aún existen localidades rurales e insulares donde el acceso a una conexión estable representa un desafío. En ese sentido, esta iniciativa contribuye significativamente a reducir dichas brechas”, explicó la Directora Regional.

En la Región de Valparaíso, los jardines infantiles que actualmente cuentan con esta tecnología se encuentran ubicados en Rapa Nui y en sectores rurales de las comunas de Petorca, La Ligua, San Felipe, Panquehue, Santa María, San Esteban, Nogales, Olmué y Valparaíso. Además, la conectividad satelital también beneficia a la modalidad de atención no convencional Jardín Sobre Ruedas, que recorre distintas localidades de la región acercando oportunidades educativas a niñas y niños de sectores más apartados.

A través de este proyecto, Fundación Integra continúa fortaleciendo las condiciones para una educación parvularia de calidad, incorporando herramientas tecnológicas que favorecen el aprendizaje, la gestión educativa y la vinculación con las comunidades, independientemente de las condiciones geográficas de cada territorio.

¿Te sirvió esta información?

Únete a nuestra comunidad y recibe las noticias en tu celular.



WhatsApp





Telegram



Comunicador y empresario de medios con una trayectoria de más de 14 años en la industria. Es el actual propietario de SoloMultimedios SpA, empresa matriz que gestiona La Opinión Online, Solo Radio y Solo Multimedios Producciones. Miembro del directorio de la Asociación de Comunicadores de Hispanoamérica (ADC) y Representante Legal de la Organización de Comunicadores Asunción. Su experiencia editorial incluye una década de liderazgo como Director de Radio Asunción y la cobertura acreditada de eventos de trascendencia internacional, tales como la visita de S.S. Francisco a Chile y de forma ininterrumpida desde 2013 en el Festival Internacional de la Canción de Viña del Mar y el Festival del Huaso de Olmué.