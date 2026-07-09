Intenso beso entre Flavia y Nicolás Solabarrieta marca el nuevo capítulo de ¿Volverías con tu ex? 2

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La fiesta en la casona desató pasiones y decisiones inesperadas, incluyendo un momento de alta tensión entre Flavia Laos y Nicolás Solabarrieta.

El reality “¿Volverías con tu ex? 2” vivirá esta noche un capítulo de alto impacto, marcado por una infartante competencia de salvación y una candente fiesta que promete cambiar el rumbo de los participantes. La jornada comenzará con las duplas de Fernanda Brown y Christopher Peral, Yasmín Valdés y Mariano Brozincevic, y Raimundo Cerda con Estefi Marquis, quienes se jugarán su permanencia en el programa.

Tras la competencia, la celebración tomará protagonismo con una decisión clave: elegir entre el amor o el olvido. En este contexto, Flavia Laos optará por dejar fuera a Austin Palao y seleccionará a Nicolás Solabarrieta para acompañarla. La elección no pasará inadvertida para Guarén, quien comentará: “Él es dueño de sus propias decisiones, también es la ex de uno de sus amigos, así que no sé, que se conozcan”.

El momento de mayor tensión llegará con una dinámica de penitencias, donde Flavia elegirá a Nicolás para darse un beso de 30 segundos. Aunque el acto duró cerca de 15 segundos, fue suficiente para que Flavia se dejara llevar por la pasión, mientras Nicolás, tras mostrarse contenido al inicio, terminó siguiendo el gesto. Por otro lado, Raimundo Cerda será consultado sobre sus sentimientos hacia Faloon Larraguibel, a lo que responderá: “Como te dije la otra vez, tendría que verla para ver si siento eso”.

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