IPS ChileAtiende inaugura Centro de Atención Virtual en Petorca para acercar trámites estatales

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A través de una alianza entre el Instituto de Previsión Social y el municipio, el nuevo servicio por videollamada evitará que los vecinos deban trasladarse a otras comunas para realizar sus trámites.

El Instituto de Previsión Social y su red ChileAtiende inauguraron un nuevo Centro de Atención Virtual en la provincia de Petorca. La ceremonia fue encabezada por el delegado Presidencial de la provincia de Petorca, Andrés Soza; la Seremi del Trabajo y Previsión Social, Carolina Sangüesa; la subdirectora nacional del servicio de atención al cliente IPS ChileAtiende, Paula Manque; el director regional del IPS ChileAtiende, Miguel Toledo; y el alcalde de Petorca, Gustavo Henríquez. La cita también contó con la presencia del diputado Luis Pardo, miembros del Concejo Municipal, dirigentes de organizaciones sociales y habitantes de la comuna.

Este centro permitirá otorgar un servicio permanente del Estado mediante un sistema de videollamada, evitando que los vecinos de la comuna deban trasladarse hasta La Ligua o Cabildo (con 35 km y 55 km de distancia respectivamente) para realizar trámites de alta demanda. Al mismo tiempo, posibilita que los recursos de la Oficina Móvil, que asiste una vez al mes, se reasignen a otras comunas de la región que aún no cuentan con cobertura, optimizando el uso del presupuesto fiscal.

La habilitación del Centro de Atención Virtual en la comuna de Petorca funcionará en calle Cuartel 225, de lunes a viernes, respetando el horario de atención de público del municipio, entre las 8:30 y las 14:00 horas.

La Seremi del Trabajo y Previsión Social, Carolina Sangüesa, enfatizó en el impacto de esta innovadora propuesta: “para los vecinos de Petorca la posibilidad de poder venir a hacer a su municipio y poder realizar sus trámites de IPS ChileAtiende es tremendamente importante, es un ahorro de tiempo y recursos, de poder acceder de manera más rápida a los beneficios del Gobierno”.

En tanto, Paula Manque, Subdirectora de Servicio al Cliente de IPS ChileAtiende, indicó que “es muy relevante llegar a todas y todos los chilenos, y que podamos ampliar la cobertura de nuestras oficinas para poder acercar los servicios del Estado a la ciudadanía y facilitar que puedan acceder a los servicios del Estado, por tanto, es un tremendo hito”.

El delegado Presidencial de la provincia, Andrés Soza, destacó esta alianza: “hoy conmemoramos 100 días de nuestro Gobierno y hemos querido venir a la comuna de Petorca para dar esta importante noticia. Esta es la impronta de nuestro Gobierno, acercar los servicios a las distintas comunidades. Nuestro compromiso es acompañar y apoyar a todos nuestros vecinos, sobre todo los adultos mayores”.

Por su parte, el alcalde de Petorca, Gustavo Henríquez, explicó cómo este centro apoya a los habitantes de la comuna: “Estoy muy contento por esta gestión que se está concretando el día de hoy, que nos permite contar con una extensión de la presencia IPS ChileAtiende acá en nuestra comuna. Se marca un hito clave en que el Estado pueda estar presente en comunas lejanas y rurales como Petorca”.

La entrega del Centro de Atención Virtual a la comunidad se efectuó con una demostración en vivo del funcionamiento de este canal de atención en línea. La ceremonia contó con el testimonio de la Sra. María Rojas Díaz, dirigente social de Petorca, quien destacó esta innovación: “Justamente soy la primera usuaria donde pude conocer e imprimir mi liquidación de la pensión de vejez. Estoy muy contenta, muy agradecida de las gestiones del alcalde y del IPS donde ya tenemos instalada nuestra oficina aquí, y todos los vecinos podrán venir a realizar sus trámites… muy agradecida”.

Para utilizar el servicio, las personas pueden asistir a las dependencias del municipio en sus horarios de funcionamiento. Funcionarios municipales previamente capacitados guiarán a los usuarios en la conexión al Sistema de Videoatención, desde donde un ejecutivo del IPS ofrecerá una atención personalizada en tiempo real. Las personas solo deben contar con su cédula de identidad vigente.

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Comunicador y empresario de medios con una trayectoria de más de 14 años en la industria. Es el actual propietario de SoloMultimedios SpA, empresa matriz que gestiona La Opinión Online, Solo Radio y Solo Multimedios Producciones. Miembro del directorio de la Asociación de Comunicadores de Hispanoamérica (ADC) y Representante Legal de la Organización de Comunicadores Asunción. Su experiencia editorial incluye una década de liderazgo como Director de Radio Asunción y la cobertura acreditada de eventos de trascendencia internacional, tales como la visita de S.S. Francisco a Chile y de forma ininterrumpida desde 2013 en el Festival Internacional de la Canción de Viña del Mar y el Festival del Huaso de Olmué.