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El Instituto de Previsión Social invita a los ciudadanos a utilizar su plataforma de videollamadas para gestionar beneficios sin necesidad de traslados presenciales.

Para aquellas personas de 65 años o más que cumplen con los requisitos para acceder a la Pensión Garantizada Universal (PGU), pero que enfrentan dificultades para desplazarse a una sucursal, el Instituto de Previsión Social (IPS) ofrece la alternativa de realizar el trámite mediante videoatención. Este sistema, integrado en la Sucursal Virtual, permite una gestión remota con ejecutivos de la red ChileAtiende.

Para acceder a este servicio, los interesados deben ingresar a www.chileatiende.cl desde un dispositivo con cámara y conexión a internet. El proceso consta de tres pasos: seleccionar la opción “Red de atención” y luego “videoatención”, elegir “Realizar trámites y consultas en general” y completar los datos requeridos. Es fundamental contar con la cédula de identidad vigente al momento de la conexión para validar la identidad del solicitante.

Carolina Sangüesa, Seremi del Trabajo y Previsión Social de Valparaíso, destacó el impacto de esta herramienta: “Para nuestro Gobierno es fundamental que ningún vecino quedé sin recibir sus pensiones, beneficios, entre otros, por vivir lejos de los centros urbanos. Al potenciar las plataformas digitales y la videoatención del IPS en ChileAtiende, estamos descentralizando el acceso, asegurando que, en cada rincón del país, las familias puedan gestionar sus trámites con rapidez”.

Por su parte, Miguel Toledo Alegría, director regional del IPS y red ChileAtiende en Valparaíso, señaló: “En el Instituto de Previsión Social hemos tenido la capacidad de adaptarnos a las necesidades de la ciudadanía, y de diversificar nuestras formas de atender a las personas para continuar facilitándoles la vida, esto también es parte de nuestro sello. Por supuesto que para quienes no se manejan con lo digital, siempre están disponibles nuestras sucursales presenciales en la región”.

Durante el presente año, la Sucursal Virtual ha registrado un incremento del 70 % en atenciones asistidas en comparación con el mismo periodo de 2025. Actualmente, el monto de la PGU es de $231.732 para personas entre 65 y 74 años, y de $250.275 para quienes tienen 75 años o más.

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