Jardín Infantil Pequeño Paraíso conmemoró 16 años fortaleciendo la educación inicial en Quillota

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Con diversas actividades recreativas, artísticas y de integración comunitaria, el establecimiento celebró un nuevo año de vida junto a las familias y la comunidad.

Con diversas actividades recreativas, artísticas y de integración comunitaria, el Jardín Infantil Pequeño Paraíso celebró sus 16 años de vida al servicio de la educación inicial en la comuna de Quillota. La conmemoración reunió a niños y niñas, familias, equipos educativos y representantes de la comunidad, quienes participaron en jornadas especialmente preparadas para fortalecer la convivencia, la identidad institucional y el sentido de pertenencia que caracteriza al establecimiento.

Durante las primeras semanas de junio, el Jardín Infantil Pequeño Paraíso celebró un nuevo aniversario con una programación de actividades recreativas y pedagógicas que incluyó jornadas de rodados, discopeques, días de arte, disfraces y dinámicas de participación familiar. Las iniciativas favorecieron espacios de encuentro, aprendizaje y sana convivencia, fortaleciendo el sentido de comunidad y pertenencia de las familias con el establecimiento.

La directora del Jardín Infantil Pequeño Paraíso, Claudia Lourido Urrutia, destacó el significado de este nuevo aniversario y el camino recorrido por el establecimiento durante estos años. “Han sido 16 años de desafíos y de experiencias muy bonitas que hemos vivido junto a los equipos, las familias y los niños. Hemos construido una cultura organizacional que nos ha permitido enfrentar momentos difíciles y salir fortalecidos. Personalmente, he visto crecer al equipo educativo y también a muchas familias que han confiado en nuestro trabajo. Ver que el jardín siempre está lleno de niños y niñas es muy gratificante, porque refleja que estamos haciendo las cosas con dedicación y compromiso”, señaló.

La directora explicó además que las celebraciones fueron pensadas para involucrar a toda la comunidad educativa. “Quisimos que participaran las familias, los equipos educativos, las manipuladoras de alimentos y también nuestros vecinos. Realizamos actividades muy entretenidas y dinámicas, donde todos pudieron compartir y disfrutar. Los niños lo pasaron muy bien en cada una de las experiencias preparadas especialmente para ellos, y eso es lo más importante para nosotros”, indicó.

Uno de los aspectos que caracteriza al Jardín Infantil Pequeño Paraíso es su estrecho vínculo con el territorio y las organizaciones del sector, especialmente con la Junta de Vecinos de Villa Paraíso. Según explicó la directora, el trabajo colaborativo ha permitido fortalecer la seguridad y la integración del establecimiento con su entorno. “La Junta de Vecinos ha sido un gran apoyo para nosotros y nosotros también para ellos. Hemos construido una relación de ayuda recíproca que nos permite trabajar juntos en distintos ámbitos. Estamos ubicados en un punto muy estratégico de la comuna y recibimos familias de diversos sectores, por lo que este vínculo con la comunidad es fundamental para seguir creciendo”, expresó.

Finalmente, Claudia Lourido valoró el aprendizaje acumulado durante estos años de trayectoria. “Han sido 16 años de crecimiento profesional y humano. Hemos madurado como equipo y fortalecido nuestras prácticas pedagógicas. Hoy miramos hacia atrás y reconocemos cuánto hemos aprendido y evolucionado. Son años que no han pasado en vano y que nos impulsan a seguir trabajando con la misma convicción por el bienestar y desarrollo integral de nuestros niños y niñas”, concluyó.

Por su parte, el director de la RedQ, Marco Berenguela, junto a parte del equipo técnico del Departamento de Educación Municipal de Quillota, visitaron el Jardín Infantil Pequeño Paraíso para compartir con la comunidad educativa y acompañar este significativo aniversario. Durante la jornada, pudieron conocer las distintas actividades desarrolladas, valorar el trabajo realizado por el equipo educativo y relevar el compromiso del establecimiento con el bienestar, la participación y el desarrollo integral de niños y niñas de la primera infancia.

La celebración de este nuevo aniversario reafirma el compromiso del Jardín Infantil Pequeño Paraíso con una educación inicial de calidad, centrada en el bienestar, la participación de las familias y la construcción de una comunidad educativa cercana, acogedora y profundamente comprometida con el desarrollo de la primera infancia.

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Comunicador y empresario de medios con una trayectoria de más de 14 años en la industria. Es el actual propietario de SoloMultimedios SpA, empresa matriz que gestiona La Opinión Online, Solo Radio y Solo Multimedios Producciones. Miembro del directorio de la Asociación de Comunicadores de Hispanoamérica (ADC) y Representante Legal de la Organización de Comunicadores Asunción. Su experiencia editorial incluye una década de liderazgo como Director de Radio Asunción y la cobertura acreditada de eventos de trascendencia internacional, tales como la visita de S.S. Francisco a Chile y de forma ininterrumpida desde 2013 en el Festival Internacional de la Canción de Viña del Mar y el Festival del Huaso de Olmué.