Jardín infantil Peti Mahatu de Rodelillo celebra 28 años con la inauguración de un sendero comunitario y mejoras de infraestructura

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El establecimiento de JUNJI Valparaíso recuperó un espacio público que conecta con el Cesfam Padre Damián, sumando además obras de mejoramiento que superaron los 150 millones de pesos.

Hay aniversarios que no solo celebran el paso del tiempo, sino que muestran cómo un jardín infantil puede transformar su entorno. En Rodelillo, el jardín infantil y sala cuna “Peti Mahatu” de JUNJI Valparaíso conmemoró 28 años de trayectoria inaugurando el “Sendero Peti”, un espacio público recuperado gracias al trabajo en red impulsado por el equipo educativo del establecimiento. La ruta, que conecta el recinto con el Cesfam Padre Damián, hoy se convierte en un nuevo punto de encuentro para niños, niñas, familias y redes del territorio.

Durante la jornada, familias, equipos educativos, autoridades y organizaciones locales se reunieron para celebrar casi tres décadas de trabajo sostenido en favor de la primera infancia, destacando el rol de una comunidad que ha crecido de manera conjunta en torno a la educación, el cuidado y el bienestar de niños y niñas.

En este recorrido de 28 años, el jardín infantil Peti Mahatu se ha consolidado como un espacio de encuentro y acompañamiento para las familias del sector, fortaleciendo una red de colaboración con el Cesfam Padre Damián, la Junta de Vecinos Parque Cabritería, las escuelas Roberto Bravo y Cirujano Videla, entre otras organizaciones que han contribuido activamente al desarrollo del territorio.

“Este aniversario refleja el compromiso de las familias, los equipos educativos y las redes del territorio que han sido parte de nuestra historia. Gracias a ese trabajo conjunto hemos construido una comunidad que pone en el centro a la infancia y su bienestar”, señaló la directora del establecimiento, Claudia Lillo.

El Sendero Peti contribuye a un entorno comunitario vivo, accesible y compartido. La iniciativa fue posible gracias al trabajo conjunto entre la comunidad educativa, redes del territorio y la Fundación Jardín Botánico, que donó 100 especies nativas, entre ellas molles, palmas chilenas, huinganes, taras y quillayes, aportando a la creación de un espacio verde que hoy se integra a la vida cotidiana del sector.

Durante la actividad, el director del Jardín Botánico Nacional, Alejandro Peirano, destacó que el valor de esta iniciativa va más allá de la reforestación, señalando que “plantar es solo el comienzo; lo importante es hacerse cargo del proceso, cuidar y acompañar el crecimiento de este espacio junto a la comunidad”.

En la misma ceremonia se presentaron las obras de mejoramiento integral ejecutadas por JUNJI Valparaíso, que consideraron una inversión superior a los 150 millones de pesos destinada a la normalización eléctrica del establecimiento, la incorporación de climatización en salas y la renovación de espacios interiores y exteriores.

Estas mejoras permiten fortalecer las condiciones de seguridad, habitabilidad y bienestar de niños, niñas y equipos educativos, asegurando espacios más adecuados para el desarrollo de los procesos de aprendizaje en la primera infancia.

La directora regional de JUNJI Valparaíso, Alejandra Nielsen Molina, destacó que estas obras “representan espacios más dignos, seguros y acogedores para la infancia, porque la calidad de la educación también se expresa en los lugares donde niños y niñas crecen, juegan y aprenden”.

A sus 28 años, el jardín infantil Peti Mahatu no solo celebra su historia, sino que evidencia cómo la educación parvularia pública puede transformar territorios cuando se construye en comunidad, con inversión pública y con redes que hacen posible que los espacios crezcan junto a la infancia.

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Comunicador y empresario de medios con una trayectoria de más de 14 años en la industria. Es el actual propietario de SoloMultimedios SpA, empresa matriz que gestiona La Opinión Online, Solo Radio y Solo Multimedios Producciones. Miembro del directorio de la Asociación de Comunicadores de Hispanoamérica (ADC) y Representante Legal de la Organización de Comunicadores Asunción. Su experiencia editorial incluye una década de liderazgo como Director de Radio Asunción y la cobertura acreditada de eventos de trascendencia internacional, tales como la visita de S.S. Francisco a Chile y de forma ininterrumpida desde 2013 en el Festival Internacional de la Canción de Viña del Mar y el Festival del Huaso de Olmué.