Jean Philippe Cretton: De su sueño de animar festivales a la anécdota de dar por muerto al papá de Viñuela

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El animador y músico, en su paso por el podcast “Mari con Edu”, confesó sus aspiraciones televisivas, compartió su fanatismo por Miguel Bosé y detalló una vergonzosa confusión en “Mentiras Verdaderas”.

Jean Philippe Cretton fue el invitado de un nuevo capítulo de “Mari con Edu”, el podcast conducido por María Luisa Godoy y Eduardo Fuentes. En la conversación, el animador y músico repasó su carrera, habló de sus proyectos musicales y reveló talentos poco conocidos.

Uno de sus grandes anhelos pendientes en televisión es conducir un festival. “Me gustaría hacer un festival televisado. Nunca he hecho”, confesó, mencionando Olmué como su preferido por parecerle “más buena onda”, aunque no descartaría Viña del Mar.

En el ámbito musical, Cretton se declaró un fanático de Miguel Bosé y expresó su deseo de entrevistarlo algún día. “Yo soy fan, o sea, yo conozco su vida, la música, todo… Lo que quisiera es entrevistarlo”, afirmó.

Para su próximo disco, Cretton reveló que está buscando una colaboración femenina para una canción llamada “Alma al viento” y su primera opción es Princesa Alba. “Me gustaría mucho trabajar con Princesa Alba”, contó, aunque ha tenido dificultades para contactarla directamente.

Adicionalmente, Cretton compartió que es bueno haciendo voces y que incluso bromeó con ser “como un imitador de Kramer”. Su compañera de conducción, María Luisa Godoy, agregó que también “dibuja extraordinario”.

Uno de los momentos más comentados de la entrevista fue la anécdota de su momento más vergonzoso en televisión, ocurrido en “Mentiras Verdaderas”. Al entrevistar a José Miguel Viñuela, preguntó sobre “la lamentable partida de tu viejo”, a lo que Viñuela respondió en vivo: “Mi papá no se ha muerto”. Cretton admitió: “No tenía cómo zafar, solo tenía que reconocer que la cagué”.

Finalmente, compartió una emotiva lección que le dio su hija, Moana, sobre hacer lo que uno realmente quiere en lugar de seguir la opinión de los demás.

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Comunicador y empresario de medios con una trayectoria de más de 14 años en la industria. Es el actual propietario de SoloMultimedios SpA, empresa matriz que gestiona La Opinión Online, Solo Radio y Solo Multimedios Producciones. Miembro del directorio de la Asociación de Comunicadores de Hispanoamérica (ADC) y Representante Legal de la Organización de Comunicadores Asunción. Su experiencia editorial incluye una década de liderazgo como Director de Radio Asunción y la cobertura acreditada de eventos de trascendencia internacional, tales como la visita de S.S. Francisco a Chile y de forma ininterrumpida desde 2013 en el Festival Internacional de la Canción de Viña del Mar y el Festival del Huaso de Olmué.