Jean-Philippe Cretton regresa a la televisión en un nuevo capítulo de ¡Qué dice Chile! Prime

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Tras un 2026 alejado de las pantallas, el comunicador se une a un especial de famosos del programa conducido por Martín Cárcamo.

Este viernes, a las 22:40 horas, el 13 estrenará un nuevo capítulo de “¡Qué dice Chile! Prime”, donde ocho celebridades competirán para cumplir los sueños de diversas instituciones. En esta ocasión, Jean-Philippe Cretton reaparecerá en televisión, marcando su retorno al canal donde participó hace una década en espacios como “The Voice Chile”.

El equipo “Doble sour”, integrado por Sergio Lagos, Jean-Philippe Cretton, Rayén Araya y Matías Vega, jugará en beneficio de la banda del colegio Don Orione de Cerrillos. Sobre su regreso, Cretton señaló: “es bonito volver y encontrarse con viejos conocidos”. Respecto a su pausa profesional, el animador confesó: “fue una pega que realicé durante 20 años ininterrumpidos, por lo que se extraña el hecho de poder comunicar”.

El comunicador también se refirió a sus planes a futuro, donde busca equilibrar sus facetas musicales y televisivas. “Últimamente ronda harto en mi cabeza la idea de retomar un poco lo de la conversación, que fue lo que hice en ‘Mentiras verdaderas’. Es un área en el que yo me siento súper cómodo. El otro día lo pensaba y decía ‘no está malo ir a buscar a ese Jeanphi entrevistador que quedó medio perdido por ahí”, concluyó.

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