Jefa de V Zona de Carabineros destaca a Villa Alemana como una de las comunas más seguras de la región y anuncia nueva caseta policial

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La General Patricia Vásquez recorrió junto al alcalde Nelson Estay los principales proyectos de seguridad de la comuna y comprometió la instalación de una caseta de Carabineros en el Paseo Latorre.

La General Patricia Vásquez, Jefa de la V Zona de Carabineros, visitó Villa Alemana para conocer en terreno los avances de la estrategia comunal de seguridad impulsada por el municipio junto al alcalde Nelson Estay. La jornada incluyó un recorrido por las nuevas cámaras inteligentes, la Central de Monitoreo Comunal y el inicio de una nueva Ronda Impacto desarrollada en distintos sectores de la ciudad.

Durante la visita, en la que también asistió el delegado provincial Gonzalo Azancot, la máxima autoridad policial de la región destacó los resultados que ha obtenido la comuna en materia de prevención del delito y valoró la inversión municipal en tecnología y coordinación con Carabineros.

“Villa Alemana es una comuna que ha tenido un cambio importante a nivel de seguridad. Es una de las comunas más seguras que tiene la región. Hoy es un ejemplo de sinergia, porque la instalación de cámaras de seguridad ayuda tanto en la prevención como en el control del delito. Tener una comuna vigilada con inteligencia artificial que pueda avisar antes a los dispositivos policiales o de seguridad municipal para actuar permite actuar de manera oportuna y eso se refleja en las estadísticas”, dijo la General Vásquez.

En la oportunidad, la General también comprometió la instalación de una caseta de Carabineros junto a la actual caseta de Seguridad Pública ubicada en el Paseo Latorre, iniciativa que permitirá acercar la atención policial a vecinos y comerciantes del centro de la comuna.

“La apertura de esta caseta, que hoy nos hemos comprometido con el alcalde y lo vamos a hacer, será un beneficio para la comunidad. La gente se va a poder acercar, hacer una consulta al carabinero, dejar una inquietud o quizá requerir que el carabinero llegue prontamente, además tendrá comunicación radial también hacia la unidad. La idea es que el carabinero pueda recibir denuncias y que también esté de una forma colaborando con su presencia en un lugar visible, donde la gente pueda acceder también a requerir otro tipo de orientaciones”, detalló la Jefa de la V Zona.

Por su parte, el alcalde Nelson Estay valoró el trabajo conjunto entre el municipio y Carabineros, además del anuncio realizado por la autoridad policial, y agradeció la visita de la General Vásquez.

“Ha sido una visita muy provechosa. Hoy, con el apoyo de nuestros patrulleros municipales y el trabajo coordinado con Carabineros, estamos generando una percepción de seguridad nunca visto en la ciudad. Hay un trabajo en equipo, efectivamente estamos preocupados de darle tranquilidad a las familias de la comuna”, expresó el jefe comunal.

Al asumir la actual administración, Villa Alemana contaba con 46 cámaras de seguridad, de las cuales solo 2 estaban operativas. Hoy, la comuna avanza hacia una red de cámaras con inteligencia artificial, incorporando detección de personas y vehículos, lectura de patentes, búsquedas inteligentes y monitoreo de situaciones de riesgo.

La estrategia se complementa con la futura instalación de postes inteligentes en espacios públicos, equipados con cámaras, botones de pánico y acceso vecinal a imágenes, además de un sistema de pórticos lectores de patentes con inteligencia artificial. Estas herramientas se suman al número de emergencias 1211, el Programa de Atención a Víctimas y las patrullas mixtas, fortaleciendo la prevención y la respuesta ante emergencias en la comuna.

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Comunicador y empresario de medios con una trayectoria de más de 14 años en la industria. Es el actual propietario de SoloMultimedios SpA, empresa matriz que gestiona La Opinión Online, Solo Radio y Solo Multimedios Producciones. Miembro del directorio de la Asociación de Comunicadores de Hispanoamérica (ADC) y Representante Legal de la Organización de Comunicadores Asunción. Su experiencia editorial incluye una década de liderazgo como Director de Radio Asunción y la cobertura acreditada de eventos de trascendencia internacional, tales como la visita de S.S. Francisco a Chile y de forma ininterrumpida desde 2013 en el Festival Internacional de la Canción de Viña del Mar y el Festival del Huaso de Olmué.