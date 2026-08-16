Juan Manuel Pena Passaro se suma como nuevo jurado de MasterChef en TVN

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El reconocido chef argentino, con más de 25 años de trayectoria, completa el trío de jueces junto a Yann Yvin y Fernanda Fuentes en la nueva temporada del programa.

El chef argentino Juan Manuel Pena Passaro, radicado en Chile hace más de dos décadas, se integra oficialmente al jurado de MasterChef en TVN. Con una destacada carrera enfocada en la investigación y revalorización de la cocina tradicional chilena, el cocinero llega al espacio televisivo tras haber liderado proyectos como el restaurante Peumayén, reconocido en 2014 por la Asociación de Periodistas Gastronómicos.

Sobre su estilo de evaluación, Pena Passaro adelanta que buscará un equilibrio entre la exigencia técnica y la cercanía con los participantes. “La rigidez la dejé hace un tiempo, pero ojo, no quiere decir que está todo permitido, porque obviamente hay un trabajo de cocina y muchísimas otras cosas que son súper importantes”, explica el chef.

El nuevo jurado, quien también cuenta con experiencia docente y televisiva en espacios como “Recomiendo Chile” y “Cocina Fusión”, enfatiza que su rol será el de un guía. “Obviamente que los chicos se van a equivocar y nosotros vamos a estar ahí para poder apoyarlos y ayudarlos”, señala, definiéndose como un “cómplice” que busca conectar con la pasión de quienes compiten. Respecto a la exigencia, añade: “Yo me pondría duro cuando lo que me estás presentando y me estás contando no lo sienta sincero”.

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