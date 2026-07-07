Junaeb inicia entrega regional de más de 8 mil computadores para estudiantes de Valparaíso

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La iniciativa, que comenzó con un hito en la comuna de Hijuelas, busca reducir la brecha digital y fortalecer los procesos de aprendizaje de 8.792 estudiantes de séptimo básico en la región.

En el Gimnasio Municipal de Hijuelas, la Junaeb dio inicio al despliegue regional de la Beca de Acceso a Tecnología, Información y Comunicaciones (Beca TIC) 2026. La ceremonia contó con la presencia de autoridades regionales y locales, quienes compartieron con las comunidades educativas beneficiadas por esta política pública que, solo en la comuna de Hijuelas, entregó 141 equipos.

El delegado presidencial regional, Manuel Millones Chirino, destacó el impacto de esta entrega: “Yo quiero destacar el aporte que hace JUNAEB con equipamiento tecnológico de primera línea, como son estos computadores que se han entregado hoy en Hijuelas. Esto permite que los estudiantes se acerquen a un mundo moderno para estudiar, recrearse y entretenerse, pero fundamentalmente para mejorar sus habilidades y prepararse para los desafíos que vienen”.

Por su parte, la seremi de Gobierno, Rosario Pérez Izquierdo, enfatizó el compromiso con la equidad digital: “Sabemos la importancia que tiene la brecha digital, algo que como Gobierno nos preocupa, y hoy hemos estado presentes junto a padres y apoderados. Queremos que los alumnos aprendan lo digital, no solamente para el juego, sino que también para el estudio”. Los dispositivos entregados incluyen conectividad a internet por 12 meses, sistema operativo Windows 11 Pro y diversos recursos pedagógicos para apoyar el desarrollo académico de los estudiantes.

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