Junaeb inicia entrega regional de más de 8 mil computadores para estudiantes de Valparaíso
La iniciativa, que comenzó con un hito en la comuna de Hijuelas, busca reducir la brecha digital y fortalecer los procesos de aprendizaje de 8.792 estudiantes de séptimo básico en la región.
En el Gimnasio Municipal de Hijuelas, la Junaeb dio inicio al despliegue regional de la Beca de Acceso a Tecnología, Información y Comunicaciones (Beca TIC) 2026. La ceremonia contó con la presencia de autoridades regionales y locales, quienes compartieron con las comunidades educativas beneficiadas por esta política pública que, solo en la comuna de Hijuelas, entregó 141 equipos.
El delegado presidencial regional, Manuel Millones Chirino, destacó el impacto de esta entrega: “Yo quiero destacar el aporte que hace JUNAEB con equipamiento tecnológico de primera línea, como son estos computadores que se han entregado hoy en Hijuelas. Esto permite que los estudiantes se acerquen a un mundo moderno para estudiar, recrearse y entretenerse, pero fundamentalmente para mejorar sus habilidades y prepararse para los desafíos que vienen”.
Por su parte, la seremi de Gobierno, Rosario Pérez Izquierdo, enfatizó el compromiso con la equidad digital: “Sabemos la importancia que tiene la brecha digital, algo que como Gobierno nos preocupa, y hoy hemos estado presentes junto a padres y apoderados. Queremos que los alumnos aprendan lo digital, no solamente para el juego, sino que también para el estudio”. Los dispositivos entregados incluyen conectividad a internet por 12 meses, sistema operativo Windows 11 Pro y diversos recursos pedagógicos para apoyar el desarrollo académico de los estudiantes.
Comunicador y empresario de medios con una trayectoria de más de 14 años en la industria. Es el actual propietario de SoloMultimedios SpA, empresa matriz que gestiona La Opinión Online, Solo Radio y Solo Multimedios Producciones. Miembro del directorio de la Asociación de Comunicadores de Hispanoamérica (ADC) y Representante Legal de la Organización de Comunicadores Asunción. Su experiencia editorial incluye una década de liderazgo como Director de Radio Asunción y la cobertura acreditada de eventos de trascendencia internacional, tales como la visita de S.S. Francisco a Chile y de forma ininterrumpida desde 2013 en el Festival Internacional de la Canción de Viña del Mar y el Festival del Huaso de Olmué.