22/07/2026
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JUNJI Valparaíso entrega recomendaciones para el acompañamiento emocional de niños tras el sistema frontal

Marcelo Andrade Saez

La institución destaca que el bienestar de los adultos cuidadores es fundamental para brindar contención, seguridad y confianza a la primera infancia durante situaciones de emergencia.

Niña pequeña seleccionando un libro en una biblioteca infantil al aire libre.

Las lluvias, los cortes de suministro, los cambios de rutina y la incertidumbre que dejan los sistemas frontales no solo afectan las viviendas o el funcionamiento de los servicios, sino que también remecen la vida cotidiana y generan emociones difíciles de procesar, especialmente para niñas y niños. Ante este escenario, JUNJI Valparaíso ha hecho un llamado a priorizar el cuidado de los adultos para poder entregar un soporte emocional efectivo a los más pequeños.

La neurociencia ha demostrado que, durante los primeros años de vida, el cerebro se desarrolla en estrecha relación con los vínculos. Frente a situaciones de estrés, la presencia de un adulto que transmite calma, escucha y acompaña ayuda a que los menores recuperen la sensación de seguridad. Al respecto, la institución señala: “No se trata de ocultar lo que ocurre, sino de convertirse en ese lugar seguro desde donde pueden comprender el mundo”.

Para lograr este acompañamiento, se recomienda a las familias y equipos educativos validar las emociones de los niños, responder sus preguntas con honestidad y favorecer espacios de juego, dibujo y lectura. Asimismo, es vital que los adultos reconozcan su propio cansancio o preocupación, buscando apoyo en sus redes y evitando la sobreexposición a noticias e imágenes de la emergencia, ya que los niños observan permanentemente las reacciones de quienes los rodean para interpretar lo que sucede.

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Comunicador y empresario de medios con una trayectoria de más de 14 años en la industria. Es el actual propietario de SoloMultimedios SpA, empresa matriz que gestiona La Opinión Online, Solo Radio y Solo Multimedios Producciones. Miembro del directorio de la Asociación de Comunicadores de Hispanoamérica (ADC) y Representante Legal de la Organización de Comunicadores Asunción. Su experiencia editorial incluye una década de liderazgo como Director de Radio Asunción y la cobertura acreditada de eventos de trascendencia internacional, tales como la visita de S.S. Francisco a Chile y de forma ininterrumpida desde 2013 en el Festival Internacional de la Canción de Viña del Mar y el Festival del Huaso de Olmué.

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