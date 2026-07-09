Karen Doggenweiler regresa al rol de jurado en la pantalla de Mega

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La animadora de Mucho Gusto asumirá un rol clave en la elección de la representante nacional para Miss Universo y participará en el estelar de humor El Muro.

Tras consolidar su liderazgo en las mañanas, Karen Doggenweiler se prepara para un fin de semana destacado en las pantallas de Mega. La animadora desplegará su versatilidad en el horario estelar, integrándose como jurado oficial de Miss Universo Chile 2026, el certamen que busca a la próxima representante nacional para la cita planetaria que se realizará en noviembre en Puerto Rico.

El programa mostrará la primera etapa de selección, donde el jurado, presidido por Viviana Nunes e integrado además por Edgardo Navarro, Camila Andrade y Luis Jara, tendrá la misión de elegir a las semifinalistas de entre 30 aspirantes. “Es un orgullo enorme poder ser jurado de este importante concurso que atrae la atención de tantos chilenos. Son 30 mujeres hermosas y carismáticas, que desean representar a nuestro país en Miss Universo y que sueñan con seguir los pasos de Cecilia Bolocco”, comentó la periodista.

Sobre su retorno a los formatos de evaluación, Doggenweiler añadió: “Estoy feliz de volver a ser jurado en un programa de concursos, me trae hermosos recuerdos como cuando estuve en Factor X entre el 2011 – 2012 y en el Festival de Viña en el 2020. Es un ejercicio fascinante ver el talento, el desplante y la evolución de las participantes en un escenario tan exigente”.

Finalmente, la conductora también tendrá una participación especial este viernes en “El Muro”. “El humor es fundamental y me encanta poder reírme de mí misma y compartir esa complicidad con la gente en un tono tan distendido. Será un viernes de puras risas, así que la invitación es a pasarlo bien juntos”, concluyó.

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