Karen Doggenweiler se sincera sobre la distancia con sus hijas: “He llorado, que no te lo puedes imaginar”

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La animadora conversó con María Luisa Godoy en el estreno de la tercera temporada de “Mamá por siempre”, abordando los desafíos de la maternidad y la partida de sus hijas al extranjero.

La maternidad ha sido un pilar fundamental en la vida de Karen Doggenweiler, pero hoy enfrenta una etapa marcada por la distancia. En el primer capítulo de la tercera temporada de “Mamá por siempre”, espacio conducido por María Luisa Godoy y disponible en las plataformas digitales de TVN, la comunicadora confesó lo complejo que ha sido dejar de convivir a diario con sus hijas, Fernanda y Manuela, quienes actualmente residen fuera de Chile.

“He llorado y llorado, que no te lo puedes imaginar. Ha sido súper terrible, devastador, súper duro”, reconoció Doggenweiler sobre este cambio familiar. Pese al dolor de la separación, la animadora destacó que la decisión de sus hijas responde a la búsqueda de una identidad propia, lejos de la exposición pública que conlleva su apellido. “Es parte de buscar una identidad. De abrirse un camino propio, o sea, es que igual es complicado, esto de que es hija de y que a lo mejor consiguió esto porque…, entonces eso es súper complicado”, explicó.

A pesar de los kilómetros, el vínculo se mantiene estrecho gracias a la tecnología. “Son amorosas, preocupadas, geniales, atentas, estamos todo el día en contacto. Como que siento que las recuperé harto”, señaló. Durante la entrevista, Doggenweiler también reflexionó sobre su evolución como madre, admitiendo que fue más aprensiva con su hija mayor y más relajada con la menor, además de expresar con humor su deseo de convertirse en abuela en el futuro.

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