Karen Doggenweiler y José Antonio Neme: Las claves del éxito de “Mucho Gusto” en Cadem

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La dupla de animadores de Mega se consolida como la mejor evaluada de la televisión chilena, destacando la honestidad y la complicidad como pilares de su éxito.

Los resultados de la última encuesta Cadem de mayo vinieron a consolidar una tendencia que se toma las mañanas de la televisión abierta: el indiscutido reinado de “Mucho Gusto”. El estudio de opinión no solo posicionó al programa de Megamedia como el matinal mejor evaluado por los chilenos, sino que situó a Karen Doggenweiler y José Antonio Neme en el primer lugar como los mejores animadores femenino y masculino en la industria, distanciándolos de sus competidores directos.

Si bien las cifras de rating los acompañan de manera consecutiva, desde la dirección y la conducción coinciden en que el verdadero motor de este éxito es la orgánica y genuina relación que se genera en el estudio.

Complicidad y honestidad sin libretos

Para Karen Doggenweiler, el respaldo del público es el reflejo de un trabajo en equipo, pero, sobre todo, de un vínculo real con su compañero de estudio. “Estamos muy contentos con los buenos resultados. Hay un trabajo inmenso del equipo que no descansa (…). A eso hay que sumar la complicidad que tenemos con el Jose (Neme). Nos conocemos muy bien, somos amigos y nos tenemos un profundo respeto intelectual y por nuestras opiniones. La verdad es que lo pasamos bien juntos. Es una propuesta honesta y muy genuina”, confiesa la animadora.

Esa flexibilidad para sintonizar con el tono de la vida cotidiana es un elemento que José Antonio Neme también destaca al recibir este reconocimiento. “Los resultados de la Cadem de mayo los tomo con alegría, satisfacción, con responsabilidad también —porque mantener ese lugar es difícil— y con calma”, reflexiona el periodista, añadiendo que la clave de la dupla radica en su autenticidad: “Somos bien espontáneos los dos, bien sinceros, somos capaces de transitar por diferentes terrenos en un mismo programa, muy flexibles (…). Nuestro programa hoy día es emocionalmente muy completo”. Al ser consultado por su compañera, Neme es categórico en las cualidades que la hacen única: “de Karen destaco su sentido del humor, su inteligencia y su sentido del espectáculo”.

La visión de Juan Pablo González, director del Área matinal de Mega: “Son dos top one de la tele”

Detrás de la pantalla, Juan Pablo González analiza este fenómeno con la perspectiva de quien ve consolidarse un proyecto a nivel profesional y humano. “Sentimos la tranquilidad de que estamos haciendo bien el trabajo, entendiendo bien lo que la gente quiere ver (…). Ahí está el talento de José y la Karen que aparece como una dupla que se ha consolidado de manera impecable”, explica.

González, quien además trabaja con Karen Doggenweiler en el proyecto del Festival de Viña del Mar, destaca el momento de madurez que viven ambos comunicadores. Sobre Neme, señala que “está en una etapa donde hace poco está en la cresta de la ola, me parece que lo está llevando cada vez con más madurez, con más tranquilidad, manejando sus emociones”.

En cuanto a la animadora, el director destaca su oficio: “Karen viene de una carrera impecable, gigante, larga, ha estado muchas veces en la cima, y lo valioso de ella es que una persona con su trayectoria se toma con mucha humildad el momento que está viviendo (…). Hacen un contrapunto ultra valioso; son dos top one de la tele hoy día en lo que se refiere a matinal”.

Finalmente, el director apunta a que la ductilidad de ambos para pasar de la contingencia dura a la entretención es lo que termina por desarmar a la competencia y encantar a la audiencia: “Tienen opinión, tienen una opinión propia. Trabajamos con mucha honestidad en los contenidos y en la parte humana también (…). Esa conexión, ese interés y ese motor hace que el programa salga de manera muy fluida y muy bien”.

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Comunicador y empresario de medios con una trayectoria de más de 14 años en la industria. Es el actual propietario de SoloMultimedios SpA, empresa matriz que gestiona La Opinión Online, Solo Radio y Solo Multimedios Producciones. Miembro del directorio de la Asociación de Comunicadores de Hispanoamérica (ADC) y Representante Legal de la Organización de Comunicadores Asunción. Su experiencia editorial incluye una década de liderazgo como Director de Radio Asunción y la cobertura acreditada de eventos de trascendencia internacional, tales como la visita de S.S. Francisco a Chile y de forma ininterrumpida desde 2013 en el Festival Internacional de la Canción de Viña del Mar y el Festival del Huaso de Olmué.