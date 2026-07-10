Karla Constant se confiesa sobre su vida de soltera en “Vecinos al límite”

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La animadora compartió una profunda reflexión sobre su proceso personal tras su separación, en medio de una jornada de confesiones sentimentales junto a las participantes del reality.

En una reciente actividad desarrollada en “Vecinos al límite”, las mujeres del encierro se reunieron con Karla Constant para conversar abiertamente sobre sus experiencias en relaciones sentimentales y vínculos casuales. Durante el encuentro, la animadora se refirió a su presente personal, a pocos meses de haber cumplido un año desde su separación. “No sé si estoy hoy para un ‘touch-and-go’. Llevo un año desde mi separación y todavía estoy aprendiendo lo que soy sin el otro. Tengo un tiempo para mí, y no estoy pensando en otro, quiero salir primero. Y es triste, porque todavía no he salido”, confesó entre risas.

La dinámica permitió que otras integrantes del programa también compartieran sus historias. Ale Fosalba recordó sus experiencias de juventud, mientras que Paula relató cómo cambió su visión sobre la intimidad tras su matrimonio. Por su parte, Natu sorprendió al grupo con una anécdota sobre un encuentro casual vivido años atrás en una discoteca, contrastando con las vivencias de sus compañeras.

El episodio también estuvo marcado por la tensión en la convivencia. Tras un intenso proceso de votaciones en el “Cara a cara”, Natu se mostró afectada por el aislamiento que siente dentro de la casa, colapsando en llanto al sentirse sola frente a sus compañeros. En paralelo, la jornada incluyó aclaraciones sobre rumores sentimentales que involucraron a Pastorino y reflexiones de Camilo sobre su integridad en sus relaciones pasadas.

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