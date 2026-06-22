Kelu debuta con “Salir a Jugar”: un álbum nacido de la diversidad y el encuentro en la Región de Valparaíso

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La agrupación radicada en la zona costera fusiona reggae, rock, funk, salsa y ritmos latinoamericanos en su primer trabajo de larga duración.

La agrupación chilena Kelu lanzó “Salir a Jugar”, su primer álbum de larga duración, un trabajo que reúne composiciones desarrolladas desde los inicios del proyecto y que recoge parte importante de la historia compartida por sus integrantes. A través de canciones que transitan entre diversos estilos musicales y ritmos latinoamericanos, el disco propone una mirada marcada por la diversidad de experiencias, influencias y trayectorias que confluyen en la identidad de la banda.

Formada en 2022, Kelu reúne a músicos provenientes de distintos puntos de Chile que encontraron en la Región de Valparaíso un espacio común para desarrollar su proyecto artístico. Desde entonces, la banda ha construido su propuesta a partir del trabajo colectivo y la búsqueda constante de nuevas formas de expresión musical.

“Lo describiría como una aventura, un viaje entre músicos, colegas, amigos y familia. Todos venimos de ciudades diferentes, tenemos gustos distintos y experiencias propias, pero nos une la música y la posibilidad de jugar y crear a partir de los ritmos y estilos que nos acompañan”, expresó el vocalista Erik Marchant.

Esa idea atraviesa las canciones que conforman el álbum. La pieza que da nombre al disco, “Salir a Jugar”, resume el espíritu de Kelu al representar la música como un espacio de encuentro, juego y creación colectiva. Entre los temas destacados también aparece “Para los dos”, una invitación al romance especialmente significativa para sus integrantes, junto a “La tierra no se vende”, una composición de alta energía que propone una reflexión sobre problemáticas sociales contemporáneas.

Para la banda, este lanzamiento representa la culminación de un proceso. “Es el cierre de un trabajo constante, de buenos y malos ensayos, anécdotas, risas, tocatas buenas, otras no tanto y momentos épicos. Es un álbum con un pedacito de nuestras vidas, creencias, experiencias y recuerdos transformados en música”, comentó Marchant.

“Salir a Jugar” contó con composiciones de Kelu y letras de Erik Marchant, además de colaboraciones de Sebastián Arellano y Rodrigo Cabrera en la introducción, y de Felipe Toro en “A romper cadenas”. Los arreglos estuvieron a cargo de Humberto Burotto, Sebastián Arellano y Rodrigo Cabrera; la producción fue realizada por Rodrigo Cabrera; la grabación por Humberto Rubiño; la mezcla por Javier Díaz; y el mastering por Cristian Fernández.

Tras la publicación del disco, Kelu proyecta ampliar la circulación de su trabajo durante 2026 mediante nuevas presentaciones y espacios de difusión, mientras continúan desarrollando material inédito que comenzarán a presentar progresivamente en sus conciertos.

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Comunicador y empresario de medios con una trayectoria de más de 14 años en la industria. Es el actual propietario de SoloMultimedios SpA, empresa matriz que gestiona La Opinión Online, Solo Radio y Solo Multimedios Producciones. Miembro del directorio de la Asociación de Comunicadores de Hispanoamérica (ADC) y Representante Legal de la Organización de Comunicadores Asunción. Su experiencia editorial incluye una década de liderazgo como Director de Radio Asunción y la cobertura acreditada de eventos de trascendencia internacional, tales como la visita de S.S. Francisco a Chile y de forma ininterrumpida desde 2013 en el Festival Internacional de la Canción de Viña del Mar y el Festival del Huaso de Olmué.