La Calera concreta paso clave para nuevo centro de salud en el sector de Artificio

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El municipio firmó la escritura de un terreno de 3.600 metros cuadrados, destinado a fortalecer la atención primaria en el marco del Plan Urbano Habitacional.

Un importante avance para la infraestructura sanitaria de La Calera se materializó con la firma de la escritura pública de transferencia gratuita al municipio de un terreno ubicado en el Plan Urbano Habitacional (PUH) de Artificio. Este espacio, que cuenta con una superficie de 3.600 metros cuadrados, permitirá el desarrollo de un nuevo dispositivo de salud destinado a mejorar la atención de los vecinos y vecinas del sector.

El alcalde de La Calera, Johnny Piraino, valoró la gestión que permitirá concretar este proyecto. “Tenemos buenas noticias para seguir fortaleciendo nuestro plan urbano habitacional, en esta oportunidad he firmado la transferencia del lote que va a permitir diseñar un proyecto de salud en el sector de Artificio. Son 3.600 metros cuadrados que permitirán generar un dispositivo de salud de atención primaria, para cada uno de los vecinos y vecinas de la comuna”, señaló el jefe comunal.

El Plan Urbano Habitacional en Artificio es un modelo de gestión del Ministerio de Vivienda y Urbanismo que integra viviendas, macro urbanizaciones y áreas verdes. El proyecto contempla una visión de conectividad vial, incluyendo la apertura de la calle Manuel Rodríguez para vincularse con la Avenida Adrián. Además de la futura infraestructura de salud, el plan considera la creación de un parque urbano con equipamiento deportivo, anfiteatro y áreas verdes, sumándose a obras ya ejecutadas como las viviendas de San Expedito y proyecciones futuras que incluyen viviendas tuteladas y una estación intermodal.

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