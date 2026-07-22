La Calera refuerza su seguridad con nueva tecnología de televigilancia e inteligencia artificial

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La comuna implementará 22 nuevas cámaras y 8 pórticos lectores de patentes, en un proyecto que busca fortalecer la prevención del delito y el control de accesos.

En el marco de las iniciativas orientadas a fortalecer la seguridad y el bienestar de los vecinos, el Concejo Municipal de La Calera aprobó la ejecución del proyecto denominado “Adquisición y Ampliación del Sistema de Televigilancia”. La estrategia contempla la instalación de cinco nuevos puntos de televigilancia y ocho pórticos de lectura de patentes, sumando un total de 22 cámaras distribuidas en diversos sectores de la comuna.

“Buenas noticias en materia de seguridad en la comuna, el Concejo Municipal ha aprobado la empresa responsable de instalar los pórticos en los accesos a nuestra comuna, como además la instalación de más cámaras de televigilancia. Esto se complementa además con la construcción de la nueva oficina de seguridad pública, que se ubicará en el Complejo Nueva Esperanza”, señaló el alcalde de La Calera, Johnny Piraíno.

El proyecto cuenta con una inversión superior a los 544 millones de pesos, financiados por el Gobierno Regional. Los dispositivos incorporan funciones avanzadas de inteligencia artificial, incluyendo reconocimiento automático de placas patentes, clasificación de vehículos y estimación de velocidad. Asimismo, cuentan con visión nocturna de largo alcance y giro continuo de 360 grados para optimizar la cobertura.

Estas herramientas tecnológicas se integrarán próximamente al Sistema Integrado de Teleprotección con Inteligencia Artificial (SITIA). Esta plataforma permitirá el monitoreo en tiempo real de vehículos con encargo por robo, facilitando la detección inmediata de patentes y reduciendo los tiempos de respuesta de Carabineros ante posibles delitos.

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