La Compuerta Número 12: el clásico de Baldomero Lillo vuelve al teatro para reflexionar sobre la infancia y la desigualdad

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La Compañía Teatro IluCión presentará esta emotiva versión escénica del emblemático relato de Baldomero Lillo, una obra que invita a reflexionar sobre el trabajo infantil, la desigualdad y la pérdida de la infancia.

El próximo jueves 9 de julio, a las 19:00 horas, la Sala Teatro IPA de Valparaíso recibirá la obra “La Compuerta Número 12”, una producción de la Compañía Teatro IluCión que cumple este 2026, 33 años de existencia. La función forma parte de la programación artística impulsada por el Centro Cultural IPA gracias al Plan de Gestión financiado por el Programa de Apoyo a Organizaciones Culturales Colaboradoras, Convocatoria 2026, del Ministerio de las Culturas, las Artes y el Patrimonio.

Basada en uno de los relatos más reconocidos de Baldomero Lillo, la obra retrata la historia de un niño obligado a ingresar al trabajo minero, enfrentando desde muy pequeño una realidad marcada por la pobreza, el sacrificio y la pérdida de la inocencia.

A través de una propuesta escénica sensible y profundamente humana, basada en el teatro de objetos, la puesta en escena invita al público a reflexionar sobre la dignidad, los vínculos familiares y las desigualdades sociales, demostrando que las problemáticas abordadas por Lillo continúan teniendo una inquietante vigencia. Más allá de reconstruir un episodio histórico, la obra propone una mirada contemporánea sobre los derechos de la infancia y las condiciones que aún hoy afectan a miles de niños y niñas en distintas partes del mundo.

La función se realizará en la Sala Teatro IPA, ubicada en Condell #1349, Valparaíso. El ingreso será mediante aporte voluntario en la entrada, y las personas interesadas pueden reservar previamente sus entradas a través de Passline.

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