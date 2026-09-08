La coqueta broma de Faloon a Luis Mateucci que desató la furia de Raimundo Cerda

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Una inesperada interacción entre Faloon Larraguibel y Luis Mateucci en el reality “¿Volverías con tu ex? 2” provocó un tenso enfrentamiento con Raimundo Cerda.

La tensión en el encierro alcanzó un nuevo nivel tras un intercambio de palabras entre Faloon y Luis Mateucci. Todo comenzó cuando el argentino invitó a la ex chica Yingo a entrenar, a lo que ella respondió con ironía: “Ya quisiera verme entrenar él, yo creo que para eso me estabas llamando, para verme entrenar como hago sentadillas, para eso me está llamando”.

El comentario no pasó desapercibido para Raimundo Cerda, quien encaró a Faloon por considerar la broma de mal gusto. “¿Cómo le decís eso?, ¿qué es esa h…?, ¿quieres que le diga a una mina ‘me querís ver cómo corro para que se me vea el… moviéndose’?, ¿crees que es bonito decir eso?”, cuestionó el ingeniero agrónomo, visiblemente molesto.

A pesar de que Faloon intentó restarle importancia asegurando que solo se trataba de una broma, Rai mantuvo su postura: “Sí, te tengo en un pedestal, entonces cualquier h… así me pega mucho más, porque te tengo muy arriba”. El episodio generó diversas reacciones entre los demás participantes, quienes especulan que el interés de Mateucci por Larraguibel es real, dado que busca constantemente instancias para interactuar con ella.

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