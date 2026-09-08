La coqueta broma de Faloon a Luis Mateucci que desató la furia de Raimundo Cerda
Una inesperada interacción entre Faloon Larraguibel y Luis Mateucci en el reality “¿Volverías con tu ex? 2” provocó un tenso enfrentamiento con Raimundo Cerda.
La tensión en el encierro alcanzó un nuevo nivel tras un intercambio de palabras entre Faloon y Luis Mateucci. Todo comenzó cuando el argentino invitó a la ex chica Yingo a entrenar, a lo que ella respondió con ironía: “Ya quisiera verme entrenar él, yo creo que para eso me estabas llamando, para verme entrenar como hago sentadillas, para eso me está llamando”.
El comentario no pasó desapercibido para Raimundo Cerda, quien encaró a Faloon por considerar la broma de mal gusto. “¿Cómo le decís eso?, ¿qué es esa h…?, ¿quieres que le diga a una mina ‘me querís ver cómo corro para que se me vea el… moviéndose’?, ¿crees que es bonito decir eso?”, cuestionó el ingeniero agrónomo, visiblemente molesto.
A pesar de que Faloon intentó restarle importancia asegurando que solo se trataba de una broma, Rai mantuvo su postura: “Sí, te tengo en un pedestal, entonces cualquier h… así me pega mucho más, porque te tengo muy arriba”. El episodio generó diversas reacciones entre los demás participantes, quienes especulan que el interés de Mateucci por Larraguibel es real, dado que busca constantemente instancias para interactuar con ella.
Comunicador y empresario de medios con una trayectoria de más de 14 años en la industria. Es el actual propietario de SoloMultimedios SpA, empresa matriz que gestiona La Opinión Online, Solo Radio y Solo Multimedios Producciones. Miembro del directorio de la Asociación de Comunicadores de Hispanoamérica (ADC) y Representante Legal de la Organización de Comunicadores Asunción. Su experiencia editorial incluye una década de liderazgo como Director de Radio Asunción y la cobertura acreditada de eventos de trascendencia internacional, tales como la visita de S.S. Francisco a Chile y de forma ininterrumpida desde 2013 en el Festival Internacional de la Canción de Viña del Mar y el Festival del Huaso de Olmué.