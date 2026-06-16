“La corazonada” llega a La Ligua para explorar el amor no convencional

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El ciclo de cine chileno en La Ligua continúa en junio con la proyección gratuita de “La corazonada”, una comedia romántica que aborda el amor desde la perspectiva de las personas mayores.

Tras dos funciones exitosas, el ciclo de cine chileno en La Ligua presenta La corazonada, una comedia romántica que narra una conmovedora historia de amor entre dos adultos mayores. La película, dirigida por Diego Soto, busca generar una reflexión sobre el amor, la compañía y las segundas oportunidades.

La proyección se llevará a cabo el jueves 18 de junio a las 17:00 horas en el Centro Cívico La Ligua, ubicado en calle Polanco #05. La entrada será liberada y el ingreso se realizará por orden de llegada. Esta iniciativa es parte del Plan de Gestión del Centro Cultural Quilpué Audiovisual, financiado por el Ministerio de las Culturas, las Artes y el Patrimonio, y cuenta con la colaboración de la Municipalidad de La Ligua.

La corazonada fue estrenada en el Festival Internacional de Cine de Valdivia, donde obtuvo el Premio del Público. La cinta se diferencia de las típicas historias románticas juveniles al retratar el amor desde la mirada de personas mayores. Filmada en la Región de O’Higgins, es protagonizada por Natacha García y Germán Insunza, tíos del cineasta, quienes llevan 30 años casados y actúan como dos desconocidos. La trama sigue a Nieves, una mujer de 60 años que administra un balneario, y cómo su vida da un giro inesperado con la llegada de un motociclista y una cineasta que decide incluirlos en su nueva película, desdibujando los límites entre la ficción y el sentimiento real.

Para finalizar el ciclo de cine chileno, el jueves 25 de junio se exhibirá Lo que no se dijo, del director Ricardo Valenzuela Pinilla, galardonada como Mejor Película en el 18° Festival de Cine Chileno FECICH. La película, ambientada en Puerto Montt en 1994, es protagonizada por Patricia Cuyul, Héctor Morales y Mariana Loyola, y narra la historia de Margarita, una carismática y ambiciosa madre soltera que se destaca como vendedora de celulares, viviendo diversas situaciones peculiares junto a su compañero Cucho.

El Centro Cultural Quilpué Audiovisual es parte del Programa de Apoyo a Organizaciones Culturales Colaboradoras del Ministerio de las Culturas, las Artes y el Patrimonio. Puede revisar toda la programación en www.quilpueaudiovisual.cl y en sus redes sociales @ccquilpueaudiovisual.

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Comunicador y empresario de medios con una trayectoria de más de 14 años en la industria. Es el actual propietario de SoloMultimedios SpA, empresa matriz que gestiona La Opinión Online, Solo Radio y Solo Multimedios Producciones. Miembro del directorio de la Asociación de Comunicadores de Hispanoamérica (ADC) y Representante Legal de la Organización de Comunicadores Asunción. Su experiencia editorial incluye una década de liderazgo como Director de Radio Asunción y la cobertura acreditada de eventos de trascendencia internacional, tales como la visita de S.S. Francisco a Chile y de forma ininterrumpida desde 2013 en el Festival Internacional de la Canción de Viña del Mar y el Festival del Huaso de Olmué.