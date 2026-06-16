La Depresión Masculina: Un Silencio que Grita en el Mes de la Salud Mental

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Junio, el Mes de la Salud Mental Masculina, es una oportunidad para visibilizar la depresión en hombres, a menudo oculta tras mandatos culturales.

En Latinoamérica persiste una cultura poco desarrollada en torno a la gestión de las emociones masculinas. Frases como “los hombres no lloran” o “es de macho ser duro” siguen influyendo en la sociedad actual, llevando a muchos hombres, especialmente a aquellos nacidos entre 1965 y 1996, a ocultar la depresión detrás de conductas socialmente aceptadas como el enojo, el mal humor, comportamientos autodestructivos o la adicción al trabajo.

Quienes nacieron entre 1965 y 1980 crecieron bajo el ideal del proveedor estoico, mientras que los nacidos entre 1981 y 1996 enfrentaron la presión del éxito en un entorno competitivo. Atrapados entre el colapso emocional y las expectativas sociales, ambos grupos suelen camuflar su dolor.

La tristeza en los hombres puede manifestarse como irritabilidad o enojo excesivo, ocultando sentimientos de culpa, frustración y desesperanza. El aislamiento social, el abuso de alcohol u otras sustancias, o una dedicación desmedida al trabajo también son expresiones comunes. A esto se suman síntomas físicos como insomnio, fatiga crónica, dolores de cabeza y problemas gastrointestinales.

Sergio Santander Báez, director de la carrera de Psicología de Santo Tomás Viña del Mar, enfatiza que cambios repentinos de conducta, conductas autodestructivas o comentarios sobre la muerte no deben ser ignorados, ya que pueden ser señales de depresión oculta tras una fachada de fortaleza.

La depresión es una enfermedad tratable y buscar ayuda es un acto de valentía, fortaleza y responsabilidad. En Chile, el Ministerio de Salud ofrece apoyo profesional y gratuito a través del Fono 4141, línea “No estás solo”, disponible las 24 horas del día.

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Comunicador y empresario de medios con una trayectoria de más de 14 años en la industria. Es el actual propietario de SoloMultimedios SpA, empresa matriz que gestiona La Opinión Online, Solo Radio y Solo Multimedios Producciones. Miembro del directorio de la Asociación de Comunicadores de Hispanoamérica (ADC) y Representante Legal de la Organización de Comunicadores Asunción. Su experiencia editorial incluye una década de liderazgo como Director de Radio Asunción y la cobertura acreditada de eventos de trascendencia internacional, tales como la visita de S.S. Francisco a Chile y de forma ininterrumpida desde 2013 en el Festival Internacional de la Canción de Viña del Mar y el Festival del Huaso de Olmué.