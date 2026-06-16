16/06/2026
Lo último:
Columnas de OpiniónRegión de ValparaísoSalud

La Depresión Masculina: Un Silencio que Grita en el Mes de la Salud Mental

Marcelo Andrade Saez

Junio, el Mes de la Salud Mental Masculina, es una oportunidad para visibilizar la depresión en hombres, a menudo oculta tras mandatos culturales.

Hombre sentado con la cabeza gacha, mostrando angustia.

En Latinoamérica persiste una cultura poco desarrollada en torno a la gestión de las emociones masculinas. Frases como “los hombres no lloran” o “es de macho ser duro” siguen influyendo en la sociedad actual, llevando a muchos hombres, especialmente a aquellos nacidos entre 1965 y 1996, a ocultar la depresión detrás de conductas socialmente aceptadas como el enojo, el mal humor, comportamientos autodestructivos o la adicción al trabajo.

Quienes nacieron entre 1965 y 1980 crecieron bajo el ideal del proveedor estoico, mientras que los nacidos entre 1981 y 1996 enfrentaron la presión del éxito en un entorno competitivo. Atrapados entre el colapso emocional y las expectativas sociales, ambos grupos suelen camuflar su dolor.

La tristeza en los hombres puede manifestarse como irritabilidad o enojo excesivo, ocultando sentimientos de culpa, frustración y desesperanza. El aislamiento social, el abuso de alcohol u otras sustancias, o una dedicación desmedida al trabajo también son expresiones comunes. A esto se suman síntomas físicos como insomnio, fatiga crónica, dolores de cabeza y problemas gastrointestinales.

Sergio Santander Báez, director de la carrera de Psicología de Santo Tomás Viña del Mar, enfatiza que cambios repentinos de conducta, conductas autodestructivas o comentarios sobre la muerte no deben ser ignorados, ya que pueden ser señales de depresión oculta tras una fachada de fortaleza.

La depresión es una enfermedad tratable y buscar ayuda es un acto de valentía, fortaleza y responsabilidad. En Chile, el Ministerio de Salud ofrece apoyo profesional y gratuito a través del Fono 4141, línea “No estás solo”, disponible las 24 horas del día.

¿Te sirvió esta información?
Únete a nuestra comunidad y recibe las noticias en tu celular.



Telegram

Comunicador y empresario de medios con una trayectoria de más de 14 años en la industria. Es el actual propietario de SoloMultimedios SpA, empresa matriz que gestiona La Opinión Online, Solo Radio y Solo Multimedios Producciones. Miembro del directorio de la Asociación de Comunicadores de Hispanoamérica (ADC) y Representante Legal de la Organización de Comunicadores Asunción. Su experiencia editorial incluye una década de liderazgo como Director de Radio Asunción y la cobertura acreditada de eventos de trascendencia internacional, tales como la visita de S.S. Francisco a Chile y de forma ininterrumpida desde 2013 en el Festival Internacional de la Canción de Viña del Mar y el Festival del Huaso de Olmué.

Compartir:

Marcelo Andrade Saez

Comunicador y empresario de medios con una trayectoria de más de 14 años en la industria. Es el actual propietario de SoloMultimedios SpA, empresa matriz que gestiona La Opinión Online, Solo Radio y Solo Multimedios Producciones. Miembro del directorio de la Asociación de Comunicadores de Hispanoamérica (ADC) y Representante Legal de la Organización de Comunicadores Asunción. Su experiencia editorial incluye una década de liderazgo como Director de Radio Asunción y la cobertura acreditada de eventos de trascendencia internacional, tales como la visita de S.S. Francisco a Chile y de forma ininterrumpida desde 2013 en el Festival Internacional de la Canción de Viña del Mar y el Festival del Huaso de Olmué.

También te puede gustar

Ministro Ward anuncia proyecto de Ley que multa en hasta en cinco millones de pesos la extracción ilegal de áridos

Marcelo Andrade Saez

Refuerzan limpieza en bateas de Laguna Verde para evitar microbasurales e incendios

Redacción

Diputado Longton: “Es grave que no sepa que la ley de trasplantes cambió y que las familias ya no pueden oponerse a la voluntad del donante”

Marcelo Andrade Saez

Deja un comentario

Política Editorial | Correcciones | Código de Ética

© 2013 - La Opinión Online. Todos los derechos reservados.
Una marca de SoloMultimedios SpA | Director General: Marcelo Rodrigo Andrade Saez.

La Opinión Online está en Mastodon