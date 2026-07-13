13/07/2026
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La estrella infantil mexicana Lara Campos estuvo en NTV y reveló su especial vínculo con Chile

Marcelo Andrade Saez

La popular creadora de contenidos, que cuenta con millones de seguidores en redes sociales, visitó el programa Efecto N y compartió detalles de su conexión familiar con nuestro país.

Lara Campos junto a los conductores de Efecto N en el estudio de NTV.

La cantante y creadora de contenidos mexicana, Lara Campos, visitó el programa Efecto N de NTV, donde compartió con los niños y niñas presentes en el estudio, conversó con Laruchan y Charly, los conductores del espacio, respondió preguntas de sus seguidores y adelantó detalles de su presentación en Chile.

Lara Campos participando en los juegos del programa Efecto N.

La artista, quien llegó al país durante la mañana y fue recibida por su club de fans en el aeropuerto, tuvo un momento especial al revelar su estrecha relación familiar con Chile. “Mi papá es chileno, o sea, yo soy 50% chilena, aunque nunca he vivido acá, pues yo de sangre soy 50% chilena. Entonces, la verdad que es muy especial para mí poder estar aquí”, señaló.

Durante la conversación, la intérprete de “Rhenné” y “Todo tiene tambor” destacó la importancia de la autenticidad en su carrera. “Yo creo que porque es algo real, o sea, no estoy fingiendo absolutamente nada y siento que la gente se conecta con eso”, comentó. Además, la artista participó en dinámicas junto al equipo de Efecto N, donde demostró su destreza en los juegos del programa antes de invitar a sus seguidores a su próximo show en el Movistar Arena.

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Comunicador y empresario de medios con una trayectoria de más de 14 años en la industria. Es el actual propietario de SoloMultimedios SpA, empresa matriz que gestiona La Opinión Online, Solo Radio y Solo Multimedios Producciones. Miembro del directorio de la Asociación de Comunicadores de Hispanoamérica (ADC) y Representante Legal de la Organización de Comunicadores Asunción. Su experiencia editorial incluye una década de liderazgo como Director de Radio Asunción y la cobertura acreditada de eventos de trascendencia internacional, tales como la visita de S.S. Francisco a Chile y de forma ininterrumpida desde 2013 en el Festival Internacional de la Canción de Viña del Mar y el Festival del Huaso de Olmué.

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Marcelo Andrade Saez

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