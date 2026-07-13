La estrella infantil mexicana Lara Campos estuvo en NTV y reveló su especial vínculo con Chile

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La popular creadora de contenidos, que cuenta con millones de seguidores en redes sociales, visitó el programa Efecto N y compartió detalles de su conexión familiar con nuestro país.

La cantante y creadora de contenidos mexicana, Lara Campos, visitó el programa Efecto N de NTV, donde compartió con los niños y niñas presentes en el estudio, conversó con Laruchan y Charly, los conductores del espacio, respondió preguntas de sus seguidores y adelantó detalles de su presentación en Chile.

La artista, quien llegó al país durante la mañana y fue recibida por su club de fans en el aeropuerto, tuvo un momento especial al revelar su estrecha relación familiar con Chile. “Mi papá es chileno, o sea, yo soy 50% chilena, aunque nunca he vivido acá, pues yo de sangre soy 50% chilena. Entonces, la verdad que es muy especial para mí poder estar aquí”, señaló.

Durante la conversación, la intérprete de “Rhenné” y “Todo tiene tambor” destacó la importancia de la autenticidad en su carrera. “Yo creo que porque es algo real, o sea, no estoy fingiendo absolutamente nada y siento que la gente se conecta con eso”, comentó. Además, la artista participó en dinámicas junto al equipo de Efecto N, donde demostró su destreza en los juegos del programa antes de invitar a sus seguidores a su próximo show en el Movistar Arena.

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