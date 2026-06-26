La Liga Femenina 2026 inicia su segunda rueda con transmisiones en vivo por Mega y Mega 2

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El campeonato nacional entra en su fase decisiva con una intensa lucha por el liderato entre Colo Colo, Universidad Católica y Universidad de Chile.

Este fin de semana, MegaDeportes se toma las pantallas con una nueva doble jornada de la Liga Femenina 2026, en el marco de la fecha 14 del campeonato y del inicio oficial de la segunda rueda del torneo, a través de las señales de Mega y Mega 2.

Tras las primeras trece fechas del certamen, Colo Colo lidera la clasificación con 31 puntos, seguido muy de cerca por Universidad Católica y Universidad de Chile, ambos con 29 unidades, manteniendo una intensa lucha por el liderato del campeonato.

La acción comenzará este sábado por las pantallas de Mega, desde las 14:30 horas, con el relato de Mauricio Castillo y los comentarios de Daniel Ahumada, quienes acompañarán la transmisión del compromiso entre Deportes Temuco y Universidad de Chile desde el Estadio Santiago Bueras. Las Azules buscarán mantenerse en la pelea por el liderato del torneo y acercarse a la cima de la clasificación, mientras que el conjunto temuquense intentará sumar unidades para salir de la parte baja de la tabla.

La programación continuará a las 16:30 horas por Mega 2, con el duelo entre Universidad Católica y Universidad de Concepción desde el Claro Arena. Las Cruzadas llegan como una de las grandes protagonistas del campeonato y buscarán mantenerse en los puestos de avanzada, mientras que las penquistas intentarán dar el golpe y acercarse a la zona de clasificación.

La transmisión de este último encuentro contará con el relato de Mauricio Castillo y los comentarios de Camila Romero, consolidando la cobertura del fútbol femenino durante este fin de semana por las pantallas de Mega y Mega 2.

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