14/06/2026
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La Ligua inicia capacitación gratuita para organizaciones comunitarias el 15 de junio

Marcelo Andrade Saez

La “Escuela Abierta” busca fortalecer liderazgos y redes colaborativas en organizaciones sociales de la comuna, abordando temas como innovación social, gestión de proyectos y uso de herramientas digitales.

Grupo de personas recibiendo diplomas en un evento deportivo.

La comuna de La Ligua se prepara para recibir la capacitación gratuita “Escuela Abierta: una plataforma inclusiva, asociativa y descentralizada para el desarrollo comunitario”, iniciativa financiada por el 8% del Gobierno Regional de Valparaíso y aprobada por el Consejo Regional.

El programa, que se ejecutará los días 15, 16 y 17 de junio de 2026, en el Centro Cultural La Patagua, abordará materias como innovación social, gestión de proyectos con enfoque territorial, participación ciudadana, equidad de género, autogestión, comunicación estratégica y el uso de herramientas digitales.

La propuesta metodológica busca promover la articulación territorial, la equidad de género, el trabajo colaborativo y el uso de herramientas digitales como medios para la cohesión social y el desarrollo sostenible. Este diseño es validado por la Escuela de Administración Pública de la Universidad de Valparaíso, la cual emitirá una constancia a los participantes que cumplan con su asistencia.

Este proyecto surge de las demandas de dirigencias y agrupaciones territoriales recogidas durante procesos participativos asociados a la Estrategia Regional de Desarrollo de Valparaíso 2025-2035 y al diseño de la Política Regional de Participación Ciudadana. Se espera la elaboración de al menos doce iniciativas comunitarias, orientadas a responder a necesidades locales en ámbitos culturales, medioambientales, sociales y de participación ciudadana.

Presentación en una sala con proyección de diapositivas y audiencia.

Los primeros ciclos de talleres ya se han realizado en Petorca y La Cruz, y posteriormente la iniciativa se replicará en La Ligua y Cabildo. Las consultas e informaciones se pueden dirigir a los correos [email protected] y [email protected].

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Comunicador y empresario de medios con una trayectoria de más de 14 años en la industria. Es el actual propietario de SoloMultimedios SpA, empresa matriz que gestiona La Opinión Online, Solo Radio y Solo Multimedios Producciones. Miembro del directorio de la Asociación de Comunicadores de Hispanoamérica (ADC) y Representante Legal de la Organización de Comunicadores Asunción. Su experiencia editorial incluye una década de liderazgo como Director de Radio Asunción y la cobertura acreditada de eventos de trascendencia internacional, tales como la visita de S.S. Francisco a Chile y de forma ininterrumpida desde 2013 en el Festival Internacional de la Canción de Viña del Mar y el Festival del Huaso de Olmué.

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Marcelo Andrade Saez

Comunicador y empresario de medios con una trayectoria de más de 14 años en la industria. Es el actual propietario de SoloMultimedios SpA, empresa matriz que gestiona La Opinión Online, Solo Radio y Solo Multimedios Producciones. Miembro del directorio de la Asociación de Comunicadores de Hispanoamérica (ADC) y Representante Legal de la Organización de Comunicadores Asunción. Su experiencia editorial incluye una década de liderazgo como Director de Radio Asunción y la cobertura acreditada de eventos de trascendencia internacional, tales como la visita de S.S. Francisco a Chile y de forma ininterrumpida desde 2013 en el Festival Internacional de la Canción de Viña del Mar y el Festival del Huaso de Olmué.

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