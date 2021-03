La nueva apuesta melodiosa del actor Cesar Sepúlveda: “Me llevarás” es el segundo sencillo de su nueva faceta musical

Si bien lo conocimos en su faceta actoral; destacando sus personajes en varias teleseries, en el ámbito teatral y ahora como parte del elenco de la serie “La Jauría”, en su segunda temporada, el actor César Sepúlveda comienza una nueva faceta artística: se trata del ámbito musical.

La música es una luz al final del túnel, es por eso que quiso expresar en este adelanto de lo que será su primer álbum, todo lo que siente, tal como lo señala el protagonista: “Es una canción que es una balada romántica que lo hicimos el 19 de octubre de 2019, justo en medio del inicio del Estallido Social y estuvo muy complejo, pero lo tuvimos que terminar en un Santiago que estaba en llamas”.

Sumó además que “este es un año de espera que como equipo lo estábamos haciendo, estoy muy contento y con muchas ganas que la mayoría lo pueda escuchar o ver el clip, en especial la canción”.

Cabe mencionar que no es la primera canción que lo vemos en su otra faceta artística, ya que el actor menciona que “yo llevo como cinco a seis años en la música, primeramente, me gustó esa faceta. Esto empezó a ocurrir cuando me compré una guitarra y quise aprender un poquito. Dentro de esto, me encontré con muchos amigos que también me ayudaron harto y en donde aprendí mucho, tuve una banda musical, pero quería hacer canciones en forma solitaria, y eso lo estoy haciendo”.

Cabe mencionar que durante las manifestaciones del Estallido Social, Sepúlveda apostó por una canción de modalidad política y que con la segunda de ellas pueda llegar a cientos de personas en escuchar o ver esta canción que ya está disponible a través de las distintas plataformas digitales, cuenta con su respectivo videoclip, en el que es acompañado por la también actriz Elisa Zulueta.