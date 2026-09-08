La nueva ventaja competitiva en América Latina: crecer en la incertidumbre
Las organizaciones que redefinen el liderazgo en la región han comprendido que la incertidumbre es una ventana de oportunidad para quienes saben adaptarse.
Cuando los mercados se complican, muchas empresas optan por recortar costos y esperar a que pase la tormenta. Sin embargo, las organizaciones que están redefiniendo el liderazgo en América Latina han entendido algo distinto: la incertidumbre es una ventana de oportunidad mientras otros se concentran únicamente en sobrevivir. La diferencia entre quienes avanzan y quienes retroceden no radica solo en la tolerancia al riesgo o en el capital, sino en la capacidad de decidir y ejecutar en entornos cambiantes.
Durante años, crecer significó conseguir nuevos clientes. Hoy, las empresas más exitosas generan más valor desde los clientes que ya tienen. McKinsey lo mide con el Net Revenue Retention, indicador que se está convirtiendo en el predictor más confiable de solidez financiera. Para la región, esto exige una infraestructura digital capaz de detectar oportunidades, no solo sostener operaciones: datos en tiempo real para anticipar expansión o deterioro comercial.
IDC denomina a este fenómeno el “futuro agéntico”, donde la inteligencia artificial deja de ser una herramienta de consulta para pasar a ejecutar procesos completos, como cierres contables, optimización de inventarios y detección de anomalías. El “coding by prompt” además borra la barrera entre quienes desarrollan tecnología y quienes la usan, distribuyendo la agilidad por toda la empresa.
La resiliencia ya no es solo gestión de riesgos reactiva; debe integrarse al modelo operativo desde el diseño: finanzas que anticipan escenarios, cadenas de suministro adaptables y plataformas de datos predictivas. Quienes cuentan con esta infraestructura no solo resisten crisis, sino que capturan las oportunidades que estas generan. En América Latina, donde la volatilidad es constante, cada proceso optimizado hoy libera recursos para crecer mañana. La pregunta no es si las empresas pueden costear esta infraestructura, sino si pueden permitirse competir sin ella.
Comunicador y empresario de medios con una trayectoria de más de 14 años en la industria. Es el actual propietario de SoloMultimedios SpA, empresa matriz que gestiona La Opinión Online, Solo Radio y Solo Multimedios Producciones. Miembro del directorio de la Asociación de Comunicadores de Hispanoamérica (ADC) y Representante Legal de la Organización de Comunicadores Asunción. Su experiencia editorial incluye una década de liderazgo como Director de Radio Asunción y la cobertura acreditada de eventos de trascendencia internacional, tales como la visita de S.S. Francisco a Chile y de forma ininterrumpida desde 2013 en el Festival Internacional de la Canción de Viña del Mar y el Festival del Huaso de Olmué.