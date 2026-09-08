La nueva ventaja competitiva en América Latina: crecer en la incertidumbre

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Las organizaciones que redefinen el liderazgo en la región han comprendido que la incertidumbre es una ventana de oportunidad para quienes saben adaptarse.

Cuando los mercados se complican, muchas empresas optan por recortar costos y esperar a que pase la tormenta. Sin embargo, las organizaciones que están redefiniendo el liderazgo en América Latina han entendido algo distinto: la incertidumbre es una ventana de oportunidad mientras otros se concentran únicamente en sobrevivir. La diferencia entre quienes avanzan y quienes retroceden no radica solo en la tolerancia al riesgo o en el capital, sino en la capacidad de decidir y ejecutar en entornos cambiantes.

Durante años, crecer significó conseguir nuevos clientes. Hoy, las empresas más exitosas generan más valor desde los clientes que ya tienen. McKinsey lo mide con el Net Revenue Retention, indicador que se está convirtiendo en el predictor más confiable de solidez financiera. Para la región, esto exige una infraestructura digital capaz de detectar oportunidades, no solo sostener operaciones: datos en tiempo real para anticipar expansión o deterioro comercial.

IDC denomina a este fenómeno el “futuro agéntico”, donde la inteligencia artificial deja de ser una herramienta de consulta para pasar a ejecutar procesos completos, como cierres contables, optimización de inventarios y detección de anomalías. El “coding by prompt” además borra la barrera entre quienes desarrollan tecnología y quienes la usan, distribuyendo la agilidad por toda la empresa.

La resiliencia ya no es solo gestión de riesgos reactiva; debe integrarse al modelo operativo desde el diseño: finanzas que anticipan escenarios, cadenas de suministro adaptables y plataformas de datos predictivas. Quienes cuentan con esta infraestructura no solo resisten crisis, sino que capturan las oportunidades que estas generan. En América Latina, donde la volatilidad es constante, cada proceso optimizado hoy libera recursos para crecer mañana. La pregunta no es si las empresas pueden costear esta infraestructura, sino si pueden permitirse competir sin ella.

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