La Orquesta Sonidos de Quintero realizó su primer concierto oficial ante la comunidad

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La agrupación musical, que reúne a 33 jóvenes de Quintero, Loncura y Valle Alegre, se presentó con éxito en el Salón Francisco Coloane, marcando un hito en el desarrollo cultural local.

Con una destacada presentación artística y una gran asistencia de público, la Orquesta Sonidos de Quintero realizó el pasado sábado 6 de junio su primer concierto oficial en el Salón de Eventos Francisco Coloane, marcando un importante hito para el desarrollo cultural de la comuna.

La actividad contó con la presencia del alcalde Rolando Silva Fuentes, representantes de la Capitanía de Puerto de Quintero, empresas auspiciadoras de la iniciativa, además de familiares y amigos de los jóvenes músicos que forman parte de este proyecto musical.

Dirigida por Isabella González Echeverría, la Orquesta Sonidos de Quintero fue fundada en agosto de 2025 y actualmente reúne a 33 músicos en formación provenientes de Loncura, Valle Alegre y Quintero Península. El trabajo formativo es apoyado por los profesores Jorge Piñones Bustamante en viola, Victoria Cuello Herrera en violoncello, Javier Maureira Osores en violín y Álvaro Zabala Ojeda en contrabajo.

Durante el concierto, los jóvenes intérpretes demostraron un notable nivel musical ejecutando obras de destacados compositores nacionales e internacionales como Violeta Parra, Luis José Recart, Hans Zimmer y John Williams, entre otros autores de renombre mundial, recibiendo el reconocimiento y los aplausos del público asistente.

Tras la presentación, el alcalde Rolando Silva Fuentes destacó el esfuerzo y compromiso de los integrantes de la agrupación.

“Es bonito escuchar a estos jóvenes, hay de todas las edades, y lo importante es que lo están haciendo acá, con el apoyo municipal. Debemos seguir respaldándolos en las diferentes actividades que desarrollen. La idea es mostrar esta orquesta no solamente en Quintero, sino también en distintos puntos de la región”, señaló.

La autoridad comunal agregó que el municipio continuará fortaleciendo el apoyo a las organizaciones locales. “La idea es potenciar también a diferentes grupos y organizaciones de la comuna de Quintero en las actividades que ellos tengan de aquí hasta fin de año”, recalcó.

Por su parte, la directora de la orquesta, Isabella González Echeverría, valoró el crecimiento que ha experimentado el proyecto en menos de un año de funcionamiento.

“Partimos con ocho niños y hoy somos más de treinta. Tenemos varios jóvenes en lista de espera y estamos muy entusiasmados con seguir creciendo. A futuro nos gustaría incorporar instrumentos de viento y, más adelante, llegar a conformar una orquesta sinfónica. En el corto plazo queremos seguir presentándonos ante la comunidad y continuar ampliando nuestro repertorio”, indicó.

En tanto, la presidenta de la agrupación cultural, Gloria Armijo, destacó los desafíos que enfrenta la organización para consolidar su desarrollo.

“Estamos trabajando para fortalecer nuestros repertorios y cumplir las metas necesarias para acceder a financiamiento. Los músicos requieren instrumentos, cuerdas y diversos implementos, pero además queremos abrir este espacio a más niños y jóvenes de Quintero que tienen talento y no cuentan con los recursos para acceder a la formación musical”, expresó.

Debido al éxito de esta primera presentación oficial, la Orquesta Sonidos de Quintero ya prepara nuevas actuaciones en distintos sectores de la comuna, llevando la música y el talento local a más vecinos y fortaleciendo el acceso a la cultura en todo el territorio comunal.

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Comunicador y empresario de medios con una trayectoria de más de 14 años en la industria. Es el actual propietario de SoloMultimedios SpA, empresa matriz que gestiona La Opinión Online, Solo Radio y Solo Multimedios Producciones. Miembro del directorio de la Asociación de Comunicadores de Hispanoamérica (ADC) y Representante Legal de la Organización de Comunicadores Asunción. Su experiencia editorial incluye una década de liderazgo como Director de Radio Asunción y la cobertura acreditada de eventos de trascendencia internacional, tales como la visita de S.S. Francisco a Chile y de forma ininterrumpida desde 2013 en el Festival Internacional de la Canción de Viña del Mar y el Festival del Huaso de Olmué.