Lanzamiento de libro inédito sobre mujeres autistas convoca a comunidad y organizaciones en Viña del Mar

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La publicación, escrita y protagonizada por mujeres autistas, aborda la realidad de personas con discapacidad que también ejercen el rol de cuidadoras bajo el peso de la neuronorma.

En una emotiva jornada, se realizó en el Museo Artequin de Viña del Mar el lanzamiento del libro “No éramos nosotras, era el mundo. Ocho mujeres autistas criando autistas bajo el peso de la neuronorma”, escrito por Chantal Garay Soto y Gabriela Verdugo Weinberger. La actividad, desarrollada en el contexto del Día Mundial del Orgullo Autista, convocó a una masiva presencia de personas autistas, familias, organizaciones de la sociedad civil y representantes institucionales.

El encuentro contó con la presencia del director regional subrogante del Servicio Nacional de la Discapacidad de la Región de Valparaíso, Boris Rufiño, el equipo de la Oficina Comunal de Apoyo y Oportunidades para Personas con Discapacidad de la Municipalidad de Viña del Mar, además de integrantes de la Fundación Unión Autismo y Neurodiversidad FUAN, EA Femenino Chile, Corporación Autismo Viña del Mar, Caleidoscopio, la Federación Nacional de Autismo, FENAUT, entre otras organizaciones de la comunidad autista.

También participaron mujeres cuyos testimonios forman parte de las historias recogidas en el libro, quienes compartieron la emoción de ver sus experiencias transformadas en memoria, relato y testimonio colectivo. El lanzamiento contempló una charla conversatorio sobre autismo y mujeres, instancia en la que se abordó la evidencia internacional disponible sobre diagnóstico tardío, maternidad, salud mental, sobrecarga de cuidados, exclusión institucional y barreras que enfrentan las mujeres autistas a lo largo del ciclo vital. Durante la presentación, se enfatizó que en Chile no existen datos ni investigación suficiente sobre esta realidad, lo que mantiene a esta población en una situación de profunda invisibilización.

Desde esa perspectiva, “el libro busca abrir una conversación urgente en el país sobre qué ocurre cuando las mujeres autistas adultas no son vistas por el Estado, por los sistemas de salud, por las comunidades educativas ni por los espacios donde se toman decisiones públicas”, indicó Chantal Garay Soto.

Por su parte Gabriela Verdugo Weinberger agregó, “este libro es una invitación a mirar una realidad que ha estado demasiado tiempo fuera del debate público. Se trata de historias que muestran cómo la neuronorma, la discriminación y la falta de apoyos impactan directamente en la vida de mujeres autistas que también crían, cuidan, sostienen y resisten”.

Una de las mujeres protagonistas del libro, Gilhian Navea, expresó “me emociona ser parte de este libro, porque siento que queda un testimonio para la posteridad sobre la realidad de muchas mujeres autistas”. Por su parte, Constanza Román, también participante del libro, valoró la instancia como un espacio necesario. “Esta es una instancia muy sanadora. Tiene el valor de poner en red a muchas mujeres autistas, de permitirnos amplificar este mensaje”, indicó.

“No éramos nosotras, era el mundo” reúne ocho relatos construidos a partir de entrevistas en profundidad a mujeres autistas que crían hijos autistas. En el marco del Día Mundial del Orgullo Autista, la actividad cerró con un mensaje compartido por la comunidad presente: ser autista no debe ser motivo de exclusión, silenciamiento ni segregación. Ser autista también es identidad, memoria, orgullo, comunidad y derecho a existir plenamente en el mundo.

El libro está patrocinado por FUAN y cuenta con el apoyo de la Federación Nacional de Autismo, FENAUT y de la Fundación EA Femenino Chile. La venta del libro se encuentra disponible a través de las redes sociales de FUAN y en su sitio web oficial.

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Comunicador y empresario de medios con una trayectoria de más de 14 años en la industria. Es el actual propietario de SoloMultimedios SpA, empresa matriz que gestiona La Opinión Online, Solo Radio y Solo Multimedios Producciones. Miembro del directorio de la Asociación de Comunicadores de Hispanoamérica (ADC) y Representante Legal de la Organización de Comunicadores Asunción. Su experiencia editorial incluye una década de liderazgo como Director de Radio Asunción y la cobertura acreditada de eventos de trascendencia internacional, tales como la visita de S.S. Francisco a Chile y de forma ininterrumpida desde 2013 en el Festival Internacional de la Canción de Viña del Mar y el Festival del Huaso de Olmué.