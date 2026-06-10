Lanzan el ‘Energy Challenge 2026’ para fomentar la eficiencia energética en colegios de la región

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La sexta versión del concurso estudiantil busca involucrar a establecimientos educativos en la generación de ahorro energético y la promoción de energías renovables.

Ayer se realizó en la Escuela Ulda Aracena González de la comuna de Nogales el lanzamiento de la sexta versión del concurso estudiantil Energy Challenge: El Desafío de la Energía. Esta iniciativa, impulsada por la SEREMI de Energía de la Región de Valparaíso, busca fomentar la eficiencia energética y las energías renovables en la comunidad educativa.

A lo largo de sus cinco versiones anteriores, el concurso ha convocado a 66 establecimientos educacionales de la región, involucrando a cerca de 100 mil estudiantes y sus comunidades educativas. Además, ha permitido la entrega de 32 kits solares a los establecimientos ganadores, fortaleciendo el aprendizaje práctico en energías renovables.

El Seremi de Energía de Valparaíso, Celso Quezada, destacó el impacto de esta iniciativa. “Hoy estamos en la comuna de Nogales lanzando la sexta versión del Energy Challenge, un concurso que invita a niñas, niños y jóvenes a generar ahorro de energía a través de acciones simples y concretas. La transición energética comienza en las aulas, y por eso hacemos un llamado a todos los establecimientos de la región a sumarse a este desafío, que además contempla premios muy significativos para las comunidades educativas”, afirmó Quezada.

Las inscripciones ya se encuentran abiertas para establecimientos de educación básica y media de la región de Valparaíso. Las postulaciones y bases están disponibles hasta el 10 de julio en: https://energychallenge.web.app

Por su parte, la alcaldesa de la Municipalidad de Nogales, Leslie Pacheco, valoró que el lanzamiento se realice en la comuna. “Estamos muy contentos y agradecidos de que este programa se lance nuevamente en Nogales, involucrando a nuestros estudiantes, docentes y asistentes de la educación. Esta es una gran oportunidad para que más establecimientos participen y fortalezcan la conciencia energética en sus comunidades. Invitamos a todos, especialmente a nuestros colegios municipales y subvencionados, a ser parte de esta iniciativa”, indicó Pacheco.

En tanto, la directora de la Escuela Ulda Aracena González, Bernardita Pereira, destacó que “estamos muy orgullosos de haber ganado el primer lugar en 2025, y hoy ser sede del lanzamiento 2026 nos motiva a seguir reforzando nuestras acciones de eficiencia energética. Invitamos a otros establecimientos a sumarse y vivir esta experiencia formativa que impacta directamente en la cultura escolar”.

El concurso promueve la implementación de manuales de buenas prácticas energéticas, con el objetivo de reducir el consumo eléctrico de los establecimientos, proceso que se mide a través de sus cuentas de energía. Los tres primeros lugares recibirán kits fotovoltaicos de laboratorio, que permitirán fortalecer el aprendizaje en tecnologías limpias dentro de las aulas.

Desde el sector privado, las empresas auspiciadoras reafirmaron su compromiso con la educación energética. Alexis Palacios, Subgerente de Asuntos Externos de Chilquinta, señaló: “como compañía, uno de nuestros pilares es el uso eficiente de la energía, por lo que nos enorgullece ser parte de este desafío. Valoramos el entusiasmo de los estudiantes y esperamos que cada vez más colegios se sumen para avanzar hacia una región con mayor conciencia energética”.

En la misma línea, Rodrigo Bravo, Especialista de Asuntos Públicos de ISA Energía Chile, agregó: “contentos es cuarto año consecutivo que somos parte de este desafío. La mejor manera de impulsar cambios reales es a través de la educación. Por eso, apoyar iniciativas como Energy Challenge es clave para avanzar en eficiencia energética, sostenibilidad y acción climática desde las nuevas generaciones”.

El Energy Challenge 2026 cuenta con la colaboración de Chilquinta, ISA Energía, COPEC y CGE, consolidando una alianza público-privada que impulsa la transición energética en la región de Valparaíso.

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Comunicador y empresario de medios con una trayectoria de más de 14 años en la industria. Es el actual propietario de SoloMultimedios SpA, empresa matriz que gestiona La Opinión Online, Solo Radio y Solo Multimedios Producciones. Miembro del directorio de la Asociación de Comunicadores de Hispanoamérica (ADC) y Representante Legal de la Organización de Comunicadores Asunción. Su experiencia editorial incluye una década de liderazgo como Director de Radio Asunción y la cobertura acreditada de eventos de trascendencia internacional, tales como la visita de S.S. Francisco a Chile y de forma ininterrumpida desde 2013 en el Festival Internacional de la Canción de Viña del Mar y el Festival del Huaso de Olmué.