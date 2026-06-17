Lanzan en Quilpué estrategia regional para erradicar el trabajo infantil

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Con la implementación de la estrategia nacional ‘Crecer protegidos’ 2026, se busca crear una hoja de ruta para el Estado y la sociedad chilena.

La Secretaría Regional Ministerial (Seremi) del Trabajo y Previsión Social de Valparaíso, en conjunto con la municipalidad de Quilpué, la Seremi de Desarrollo Social y Familia, y el Servicio Nacional de Protección Especializada a la Niñez y Adolescencia, lanzaron la estrategia regional para la erradicación del trabajo infantil y protección del adolescente que trabaja ‘Crecer Protegidos’ 2026-2036.

La Seremi del Trabajo, Carolina Sangüesa, señaló que esta iniciativa conmemora el ‘Día Mundial contra el Trabajo Infantil’ y reafirma el compromiso del Gobierno para erradicar esta práctica. “El trabajo infantil es una vulneración de derechos, pues priva a niños, niñas y adolescentes de la oportunidad de asistir o permanecer en la escuela y les exige la combinación de jornadas muchas veces extenuantes. Asimismo, afecta el derecho al ocio, juego, recreación y de protección”, afirmó la autoridad de Gobierno.

La estrategia nacional contará con un sistema integrado de prevención, protección y restitución de derechos, combinando normativa laboral, protección social, generación de evidencia y coordinación interinstitucional. La alcaldesa de Quilpué, Carolina Corti, agradeció la iniciativa y destacó el trabajo mancomunado para detectar y disminuir el trabajo infantil.

En el hito comunicacional también participaron el Delegado Provincial Presidencial de Marga Marga, Gonzalo Azancot; el Seremi de Desarrollo Social y Familia, Nicolás Cerda; y el Seremi de Economía, Fomento y Turismo, Cristián Mella, quienes enfatizaron la importancia de visibilizar el tema y la responsabilidad colectiva en la protección de la niñez.

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Comunicador y empresario de medios con una trayectoria de más de 14 años en la industria. Es el actual propietario de SoloMultimedios SpA, empresa matriz que gestiona La Opinión Online, Solo Radio y Solo Multimedios Producciones. Miembro del directorio de la Asociación de Comunicadores de Hispanoamérica (ADC) y Representante Legal de la Organización de Comunicadores Asunción. Su experiencia editorial incluye una década de liderazgo como Director de Radio Asunción y la cobertura acreditada de eventos de trascendencia internacional, tales como la visita de S.S. Francisco a Chile y de forma ininterrumpida desde 2013 en el Festival Internacional de la Canción de Viña del Mar y el Festival del Huaso de Olmué.