17/06/2026
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Lanzan en Quilpué estrategia regional para erradicar el trabajo infantil

Marcelo Andrade Saez

Con la implementación de la estrategia nacional ‘Crecer protegidos’ 2026, se busca crear una hoja de ruta para el Estado y la sociedad chilena.

Grupo de personas posando para una foto frente al Centro Cultural Daniel de la Vega, con globos azules.

La Secretaría Regional Ministerial (Seremi) del Trabajo y Previsión Social de Valparaíso, en conjunto con la municipalidad de Quilpué, la Seremi de Desarrollo Social y Familia, y el Servicio Nacional de Protección Especializada a la Niñez y Adolescencia, lanzaron la estrategia regional para la erradicación del trabajo infantil y protección del adolescente que trabaja ‘Crecer Protegidos’ 2026-2036.

Jóvenes con globos azules y blancos caminan al aire libre.

La Seremi del Trabajo, Carolina Sangüesa, señaló que esta iniciativa conmemora el ‘Día Mundial contra el Trabajo Infantil’ y reafirma el compromiso del Gobierno para erradicar esta práctica. “El trabajo infantil es una vulneración de derechos, pues priva a niños, niñas y adolescentes de la oportunidad de asistir o permanecer en la escuela y les exige la combinación de jornadas muchas veces extenuantes. Asimismo, afecta el derecho al ocio, juego, recreación y de protección”, afirmó la autoridad de Gobierno.

La estrategia nacional contará con un sistema integrado de prevención, protección y restitución de derechos, combinando normativa laboral, protección social, generación de evidencia y coordinación interinstitucional. La alcaldesa de Quilpué, Carolina Corti, agradeció la iniciativa y destacó el trabajo mancomunado para detectar y disminuir el trabajo infantil.

En el hito comunicacional también participaron el Delegado Provincial Presidencial de Marga Marga, Gonzalo Azancot; el Seremi de Desarrollo Social y Familia, Nicolás Cerda; y el Seremi de Economía, Fomento y Turismo, Cristián Mella, quienes enfatizaron la importancia de visibilizar el tema y la responsabilidad colectiva en la protección de la niñez.

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Comunicador y empresario de medios con una trayectoria de más de 14 años en la industria. Es el actual propietario de SoloMultimedios SpA, empresa matriz que gestiona La Opinión Online, Solo Radio y Solo Multimedios Producciones. Miembro del directorio de la Asociación de Comunicadores de Hispanoamérica (ADC) y Representante Legal de la Organización de Comunicadores Asunción. Su experiencia editorial incluye una década de liderazgo como Director de Radio Asunción y la cobertura acreditada de eventos de trascendencia internacional, tales como la visita de S.S. Francisco a Chile y de forma ininterrumpida desde 2013 en el Festival Internacional de la Canción de Viña del Mar y el Festival del Huaso de Olmué.

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