Lanzan guía práctica para apoyar la regularización de Derechos de Agua en la Región de Valparaíso

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El manual elaborado por el Programa Transforma Gestión Hídrica busca orientar a los titulares de derechos ante el plazo crítico de inscripción fijado para abril de 2027.

Tras recoger las principales inquietudes, brechas y dificultades identificadas en 100 Organizaciones de Usuarios de Agua (OUA) de la Región de Valparaíso, el Programa Transforma Gestión Hídrica de Corfo presentó una guía ejecutiva que busca orientar a titulares de derechos de aprovechamiento de aguas y apoyar a las organizaciones en su proceso de adaptación a la reforma al Código de Aguas, especialmente ante el plazo crítico del 6 de abril de 2027 para la inscripción de estos derechos.

La publicación entrega orientaciones sobre materias clave como la regularización, perfeccionamiento e inscripción de Derechos de Aprovechamiento de Aguas, los plazos establecidos por la normativa vigente, la constitución de comunidades de aguas subterráneas y otros aspectos relevantes derivados de la reforma al Código de Aguas.

La elaboración de este documento surge a partir de una consultoría impulsada por el Programa Transforma Gestión Hídrica Valparaíso, que permitió levantar información directamente desde 100 Organizaciones de Usuarios de Agua, constatando que, según lo señaló el gerente de la iniciativa, Ricardo Astorga, “existe una gran necesidad de información práctica y orientación técnica respecto de los procesos de regularización, inscripción y perfeccionamiento de derechos de agua. Por eso decidimos elaborar esta guía, que busca transformarse en una herramienta útil para los usuarios que hoy deben adaptarse a la nueva normativa”.

Astorga subrayó además que “las OUA cumplen un rol fundamental para el desarrollo productivo regional, especialmente en un contexto de creciente presión sobre los recursos hídricos y de mayores exigencias en materia de gestión. Son actores estratégicos para la agricultura y para todo el sector agroalimentario de la Región de Valparaíso. Por ello, seguiremos trabajando junto a ellas, apoyando sus procesos de fortalecimiento, regularización y adaptación a la reforma al Código de Aguas, porque sabemos que su correcto funcionamiento es clave para la seguridad hídrica y la competitividad del sector”.

El lanzamiento de este manual forma parte de una serie de acciones que el programa ha desarrollado durante el último año para fortalecer a las OUA de la región, entre ellas talleres territoriales, jornadas de capacitación y la conformación de instancias de coordinación con servicios públicos vinculados a la gestión hídrica.

El manual se encuentra disponible en www.perhidricovalpo.cl de manera gratuita para todos los usuarios y organizaciones interesadas, constituyéndose en una herramienta de apoyo para avanzar hacia una gestión hídrica más segura, eficiente y acorde a los desafíos que enfrenta la Región de Valparaíso.

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Comunicador y empresario de medios con una trayectoria de más de 14 años en la industria. Es el actual propietario de SoloMultimedios SpA, empresa matriz que gestiona La Opinión Online, Solo Radio y Solo Multimedios Producciones. Miembro del directorio de la Asociación de Comunicadores de Hispanoamérica (ADC) y Representante Legal de la Organización de Comunicadores Asunción. Su experiencia editorial incluye una década de liderazgo como Director de Radio Asunción y la cobertura acreditada de eventos de trascendencia internacional, tales como la visita de S.S. Francisco a Chile y de forma ininterrumpida desde 2013 en el Festival Internacional de la Canción de Viña del Mar y el Festival del Huaso de Olmué.