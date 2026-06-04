Las claves de las competencias y eliminaciones en “¿Volverías con tu ex? 2”

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El reality de Mega inicia sus grabaciones en la selva amazónica peruana, donde las exparejas deberán enfrentar desafíos físicos y mentales, además de un “Cara a Cara” que definirá a los nominados.

“¿Volverías con tu ex? 2” ha comenzado sus grabaciones en la impactante selva amazónica peruana. Este extraordinario entorno es el escenario de intensos reencuentros, adrenalina, emociones y segundas oportunidades, prometiendo un primer capítulo imperdible y de alto impacto.

Pero el programa no será solo romance y nostalgia. Semana a semana, las exparejas se enfrentarán a un exigente ciclo de competencias y eliminaciones que pondrá a prueba no solo su capacidad física, sino también su conexión, confianza y habilidad para trabajar juntos a pesar de su historia.

Cada ciclo iniciará con la Competencia de Exparejas. En esta prueba, las duplas deberán superar un desafiante circuito físico y mental. Dejar atrás los conflictos será crucial: la comunicación, sincronía y apoyo mutuo podrían definir si se salvan o quedan en peligro. El dúo ganador obtendrá inmunidad total durante el ciclo, mientras que los últimos quedarán automáticamente nominados.

La tensión escalará el segundo día con la Competencia Individual, que alternará entre hombres y mujeres. Aquí, el participante con el peor desempeño arrastrará a su ex a la nominación, convirtiendo a esta en la segunda dupla en riesgo de abandonar el reality conducido por Tonka Tomicic, Julio César Rodríguez y Joaquín Méndez.

Posteriormente, llegará uno de los momentos más esperados por los participantes: el Cara a Cara. En esta instancia, las emociones explotarán y las alianzas comenzarán a resquebrajarse, ya que el participante más votado deberá arrastrar a su ex a la nominación, definiendo así a la tercera dupla en peligro. Como ya se ha visto en ediciones anteriores, en este punto se dirán todo y las enemistades estallarán, desatando fuertes conflictos.

Con tres exparejas nominadas, el cuarto día se vivirá la intensa Competencia de Salvación. Solo una dupla logrará la victoria y se librará de la eliminación, mientras que las otras dos quedarán condenadas a enfrentarse en el temido Duelo de Eliminación.

Finalmente, el quinto día será el momento más dramático del ciclo: la Eliminación. Las dos duplas nominadas competirán palmo a palmo por permanecer en el reality, pero perder no significará necesariamente irse juntos. La expareja derrotada deberá tomar una difícil decisión: elegir entre el amor o el olvido.

Esta decisión la tomará uno de los ex. Si escoge el amor, abandonará la competencia junto a su dupla. Pero si elige el olvido, permanecerá en la casona, mientras su expareja quedará inmediatamente eliminada del reality. ¿Logrará la experiencia en VCTE2 que el amor triunfe sobre el olvido?

“¿Volverías con tu ex? 2” se estrenará el próximo lunes 8 de junio, después de “Reunión de Superados”.

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Comunicador y empresario de medios con una trayectoria de más de 14 años en la industria. Es el actual propietario de SoloMultimedios SpA, empresa matriz que gestiona La Opinión Online, Solo Radio y Solo Multimedios Producciones. Miembro del directorio de la Asociación de Comunicadores de Hispanoamérica (ADC) y Representante Legal de la Organización de Comunicadores Asunción. Su experiencia editorial incluye una década de liderazgo como Director de Radio Asunción y la cobertura acreditada de eventos de trascendencia internacional, tales como la visita de S.S. Francisco a Chile y de forma ininterrumpida desde 2013 en el Festival Internacional de la Canción de Viña del Mar y el Festival del Huaso de Olmué.