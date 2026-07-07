08/07/2026
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Las Leonas van por la cuarta estrella: este martes comienza la gran final de la Liga Nacional Femenina

Marcelo Andrade Saez

El Club Deportivo Colegio Los Leones de Quilpué inicia este martes la serie final ante Sportiva Italiana, buscando conquistar su cuarto título nacional.

Plantel del Club Deportivo Colegio Los Leones de Quilpué posando en la cancha antes de la final.

El Club Deportivo Colegio Los Leones de Quilpué comenzará este martes 7 de julio, a las 20:00 horas, la disputa por el título de la Liga Nacional Femenina de Básquetbol de Primera División, cuando reciba a Sportiva Italiana de Valparaíso en el primer partido de la serie final. La llave, que se disputará al mejor de cinco encuentros, enfrentará al conjunto quilpueíno, que finalizó en el primer lugar de la fase regular, con las vigentes octacampeonas nacionales.

El conjunto felino llega a esta definición tras una sobresaliente campaña, cerrando la fase regular con un registro de 13 victorias consecutivas. En los playoffs, el equipo mantuvo su gran nivel, barriendo sus series de cuartos de final y semifinales ante Santiago Morning Quilicura y Puente Alto, respectivamente.

La seleccionada nacional y jugadora de Las Leonas, Javiera Campos, anticipó una serie intensa y muy pareja. “Sabemos muy bien a lo que juega Sportiva y también tenemos claro cuál es nuestro juego. Creo que será una serie muy entretenida y esperamos que sea un gran espectáculo para todos”, afirmó.

Gracias a su desempeño en la fase regular, Las Leonas tendrán la ventaja de localía. Los dos primeros encuentros se disputarán este martes 7 y miércoles 8 de julio, a las 20:00 horas, en el Gimnasio Colegio Los Leones de Quilpué. Las entradas para los partidos en Quilpué estarán disponibles exclusivamente a través de Passline.

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Comunicador y empresario de medios con una trayectoria de más de 14 años en la industria. Es el actual propietario de SoloMultimedios SpA, empresa matriz que gestiona La Opinión Online, Solo Radio y Solo Multimedios Producciones. Miembro del directorio de la Asociación de Comunicadores de Hispanoamérica (ADC) y Representante Legal de la Organización de Comunicadores Asunción. Su experiencia editorial incluye una década de liderazgo como Director de Radio Asunción y la cobertura acreditada de eventos de trascendencia internacional, tales como la visita de S.S. Francisco a Chile y de forma ininterrumpida desde 2013 en el Festival Internacional de la Canción de Viña del Mar y el Festival del Huaso de Olmué.

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