Laura Pausini es la primera artista internacional confirmada para el Festival de Viña 2027

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La destacada cantante italiana, reconocida con múltiples premios Grammy y una trayectoria global, inaugurará la parrilla de artistas para la próxima edición del certamen en la Quinta Vergara.

La reconocida cantante italiana Laura Pausini, estrella planetaria y una de las voces más influyentes de la música global, se convierte en la primera artista internacional confirmada para el Festival Internacional de la Canción de Viña del Mar 2027, que se realizará entre el lunes 22 y el sábado 27 de febrero. Este anuncio marca el primer hito de la próxima edición del certamen musical más importante de Latinoamérica.

La información fue dada a conocer por el municipio de Viña del Mar, la alcaldesa Macarena Ripamonti y los animadores Karen Doggenweiler y Rafael Araneda, en el marco de la Gira de Promoción Internacional que se realiza en Las Vegas. La alcaldesa Macarena Ripamonti señaló: “Lo hemos logrado. Una leyenda de la música regresa a nuestra ciudad, al escenario más importante de Latinoamérica, la Quinta Vergara. El Festival de Viña tiene que ser mejor cada año, porque tenemos la responsabilidad de cuidar, fortalecer y proyectar este patrimonio nacional”.

Con más de tres décadas de trayectoria, Pausini ha vendido más de 75 millones de discos y cuenta con más de 8 mil millones de reproducciones en todo el mundo. Su palmarés incluye cuatro premios Latin Grammy, un Globo de Oro y diversas nominaciones a los premios Emmy y Oscar. Recientemente, fue distinguida con el Icon Award por Billboard y el Global Icon Award por Billboard Women in Music.

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