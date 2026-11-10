Laura Pausini es la primera artista internacional confirmada para el Festival de Viña 2027
La destacada cantante italiana, reconocida con múltiples premios Grammy y una trayectoria global, inaugurará la parrilla de artistas para la próxima edición del certamen en la Quinta Vergara.
La reconocida cantante italiana Laura Pausini, estrella planetaria y una de las voces más influyentes de la música global, se convierte en la primera artista internacional confirmada para el Festival Internacional de la Canción de Viña del Mar 2027, que se realizará entre el lunes 22 y el sábado 27 de febrero. Este anuncio marca el primer hito de la próxima edición del certamen musical más importante de Latinoamérica.
La información fue dada a conocer por el municipio de Viña del Mar, la alcaldesa Macarena Ripamonti y los animadores Karen Doggenweiler y Rafael Araneda, en el marco de la Gira de Promoción Internacional que se realiza en Las Vegas. La alcaldesa Macarena Ripamonti señaló: “Lo hemos logrado. Una leyenda de la música regresa a nuestra ciudad, al escenario más importante de Latinoamérica, la Quinta Vergara. El Festival de Viña tiene que ser mejor cada año, porque tenemos la responsabilidad de cuidar, fortalecer y proyectar este patrimonio nacional”.
Con más de tres décadas de trayectoria, Pausini ha vendido más de 75 millones de discos y cuenta con más de 8 mil millones de reproducciones en todo el mundo. Su palmarés incluye cuatro premios Latin Grammy, un Globo de Oro y diversas nominaciones a los premios Emmy y Oscar. Recientemente, fue distinguida con el Icon Award por Billboard y el Global Icon Award por Billboard Women in Music.
Comunicador y empresario de medios con una trayectoria de más de 14 años en la industria. Es el actual propietario de SoloMultimedios SpA, empresa matriz que gestiona La Opinión Online, Solo Radio y Solo Multimedios Producciones. Miembro del directorio de la Asociación de Comunicadores de Hispanoamérica (ADC) y Representante Legal de la Organización de Comunicadores Asunción. Su experiencia editorial incluye una década de liderazgo como Director de Radio Asunción y la cobertura acreditada de eventos de trascendencia internacional, tales como la visita de S.S. Francisco a Chile y de forma ininterrumpida desde 2013 en el Festival Internacional de la Canción de Viña del Mar y el Festival del Huaso de Olmué.