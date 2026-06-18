Légamo cierra su gira nacional con concierto gratuito en la Sala Rubén Darío de Valparaíso

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La banda porteña presentará en vivo su aclamado álbum “Círculo de Fuego” este viernes 19 de junio a las 15:00 horas.

Tras recorrer diversas ciudades del país de sur a norte presentando su más reciente trabajo discográfico, la banda porteña Légamo realizará un concierto de cierre de su gira nacional “Círculo de Fuego” en Valparaíso. La cita es para este viernes 19 de junio a las 15:00 horas en la Sala Rubén Darío, ubicada en Blanco 1113 de la ciudad puerto, con entrada liberada.

La presentación marcará el punto final de un extenso recorrido, instancia que permitió a la banda llevar su propuesta por distintas ciudades como La Serena, Santiago, Valdivia, Concepción, Iquique y Antofagasta, fortaleciendo vínculos con espacios culturales, audiencias y redes de música independiente a lo largo del territorio nacional.

Durante esta gira, Légamo presentó en vivo “Círculo de Fuego”, su último álbum que profundiza la identidad artística desarrollada por la banda durante los últimos años, y que ha sido destacado por la crítica especializada dada su capacidad por integrar paisajes sonoros que fusionan el punk, avant-prog y free jazz, e invita a recorrer distintas dimensiones emocionales y narrativas, convirtiendo cada composición en parte de un viaje abierto a la imaginación y la búsqueda de nuevos mundos.

A través de un relato de ciencia ficción, Légamo construye una travesía que imagina una sociedad futura en armonía con la naturaleza, una utopía solarpunk atravesada por el surrealismo, la psicodelia y la reflexión política. La recepción crítica posicionó a “Círculo de Fuego” como uno de los lanzamientos más comentados y aclamados dentro de los circuitos de música alternativa y experimental del país durante este 2026.

El concierto de cierre en Valparaíso ofrecerá un recorrido por las composiciones que conforman el disco, junto a una selección de canciones que han marcado la trayectoria de la agrupación desde sus primeros trabajos. La jornada contará además con la participación especial de Pato Patín, artista cercano al universo creativo del grupo y colaborador del imaginario que acompaña esta nueva etapa.

“Esta gira nos permitió encontrarnos con personas y comunidades que hacen posible que la música independiente siga creciendo. Volvemos a Valparaíso profundamente agradecidos por todo el apoyo recibido y con muchas ganas de compartir este cierre junto a nuestra gente”, señalan desde la agrupación.

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Comunicador y empresario de medios con una trayectoria de más de 14 años en la industria. Es el actual propietario de SoloMultimedios SpA, empresa matriz que gestiona La Opinión Online, Solo Radio y Solo Multimedios Producciones. Miembro del directorio de la Asociación de Comunicadores de Hispanoamérica (ADC) y Representante Legal de la Organización de Comunicadores Asunción. Su experiencia editorial incluye una década de liderazgo como Director de Radio Asunción y la cobertura acreditada de eventos de trascendencia internacional, tales como la visita de S.S. Francisco a Chile y de forma ininterrumpida desde 2013 en el Festival Internacional de la Canción de Viña del Mar y el Festival del Huaso de Olmué.