León Martín estrenará su primer disco “Cabro Chico Malo” junto a su Orquetsa en el Teatro IPA de Valparaíso

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El músico, compositor y productor local lanzará oficialmente su álbum debut en un espectáculo de gran formato que reunirá cueca, bolero, rap, danza y poesía popular chilena.

Después de años de creación y trabajo independiente, León Martín Orquetsa presentará oficialmente “Cabro Chico Malo”, su primer trabajo discográfico, en un concierto especial que tendrá lugar en la Sala Teatro IPA de Valparaíso. El evento reunirá sobre el escenario a una gran orquesta integrada por músicos y músicas que han acompañado el recorrido creativo del compositor durante más de una década. La actividad es parte del Plan de Gestión financiado por el Programa de Apoyo a Organizaciones Culturales Colaboradoras, Convocatoria 2026, del Ministerio de las Culturas, las Artes y el Patrimonio.

Compuesto por Martín León y desarrollado de manera completamente independiente, el álbum propone una fusión entre cueca, bolero, vals, rap, improvisación y jazz, construyendo un lenguaje propio profundamente vinculado a la identidad porteña. “Intento mostrar una fusión que se vive a diario, que se siente, que se huele y que se oye todos los días en Valparaíso”, comenta el músico.

El disco fue grabado, producido, mezclado y masterizado por el propio artista en su home studio Calle Folk, en un proceso íntimo y artesanal que reunió a una amplia comunidad de colaboradores, amigas y amigos. “No hay nadie en este disco con quien no exista un vínculo de cariño. Es un trabajo muy familiar, hecho desde las conversaciones y desde mucho amor”, afirma.

Las canciones y décimas que dan vida a “Cabro Chico Malo” abordan la memoria, los afectos y la experiencia de habitar la ciudad puerto, proponiendo una mirada contemporánea sobre las músicas tradicionales chilenas. “Es un disco de música chilena. Está parado desde nuestra forma de hablar, nuestros modismos y nuestra manera de sentir”, señala León Martín.

El concierto de lanzamiento se realizará el jueves 25 de junio, a las 19:00 horas, en la Sala Teatro IPA de Valparaíso, ubicado en calle Condell 1349, y contará con la apertura del cantautor Diego Ruiz. La presentación marcará el debut en vivo de estas composiciones junto a la Orquetsa, formación orquestal creada por el propio compositor y conformada por intérpretes provenientes de distintas áreas de la música popular.

El espectáculo combinará música, poesía, danza y puesta en escena, proponiendo un recorrido por los sonidos, colores y afectos que habitan Valparaíso. Las entradas se encuentran disponibles a través de la plataforma Passline.

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Comunicador y empresario de medios con una trayectoria de más de 14 años en la industria. Es el actual propietario de SoloMultimedios SpA, empresa matriz que gestiona La Opinión Online, Solo Radio y Solo Multimedios Producciones. Miembro del directorio de la Asociación de Comunicadores de Hispanoamérica (ADC) y Representante Legal de la Organización de Comunicadores Asunción. Su experiencia editorial incluye una década de liderazgo como Director de Radio Asunción y la cobertura acreditada de eventos de trascendencia internacional, tales como la visita de S.S. Francisco a Chile y de forma ininterrumpida desde 2013 en el Festival Internacional de la Canción de Viña del Mar y el Festival del Huaso de Olmué.