Ley ‘Ordenemos la Cuenta’: Familias contarán con mayor protección y tarifas más justas

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La nueva normativa busca aliviar el costo de la energía para los hogares, regularizar deudas históricas y garantizar un servicio de mayor calidad y resiliencia.

A partir del pasado 31 de julio, entró en vigor la Ley N° 21.833, conocida como “Ordenemos la Cuenta”, una iniciativa estructural que responde a la necesidad de estabilizar un sistema eléctrico afectado por deudas acumuladas desde 2019. El marco legal entrega certezas económicas y mejoras directas en la seguridad del suministro para los habitantes de la región.

Uno de los puntos centrales es el tratamiento de la deuda del Valor Agregado de Distribución (VAD) correspondiente al periodo 2020-2024. Para evitar alzas bruscas, el proyecto establece un mecanismo de pago gradual entre los años 2028 y 2035. Gracias a esta planificación, se proyecta que en 2028 los usuarios perciban una disminución total de 8 pesos por kilowatt-hora en su boleta, debido a que ese mismo año expira otro cargo mayor relacionado con deudas anteriores.

La ley también otorga tranquilidad a los sectores más vulnerables al prorrogar el subsidio eléctrico durante todo el año 2027, destinado al 40% más vulnerable del Registro Social de Hogares. Asimismo, se fortalece la protección para los clientes electrodependientes, agilizando su inscripción mediante una comunicación directa entre los servicios de salud, la SEC y las empresas distribuidoras, además de otorgarles prioridad absoluta en la asignación del subsidio.

Sobre la implementación de esta medida, el seremi de Energía, Celso Quezada, destacó: “Como Gobierno y como Ministerio de Energía, nuestra prioridad absoluta es la seguridad y el presupuesto de las familias. Con la entrada en vigencia de la Ley ‘Ordenemos la Cuenta’, estamos resolviendo de manera responsable un problema heredado, evitando que las deudas acumuladas del sistema caigan de golpe sobre los hogares. Esta ley es un compromiso cumplido: extendemos el subsidio hasta 2027, protegemos con prioridad a nuestros vecinos electrodependientes y garantizamos que las multas por mal servicio las paguen las empresas y no la ciudadanía. Estamos trabajando para que en nuestra región la luz no falle y que, cuando lo haga, el sistema tenga la resiliencia necesaria para recuperarse rápido, pagando siempre un precio justo”.

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