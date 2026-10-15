15/10/2026
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Librería Crisis invita a una nueva temporada de El Mapuclub en Valparaíso

Marcelo Andrade Saez

El ciclo gratuito de encuentros literarios regresa con una programación que destaca lo mejor de la narrativa, poesía y crónica mapuche contemporánea.

Durante esta primavera y verano, la Librería Crisis de Valparaíso desarrollará la segunda temporada de El Mapuclub, un espacio de encuentro que busca profundizar en la literatura mapuche a través de cuatro sesiones especiales. La iniciativa, que se ha consolidado como un punto de reunión para la comunidad, mantiene su espíritu fraterno inspirado en las prácticas colectivas de trawün.

“Por segundo año consecutivo, organizamos este ciclo en torno a los libros y las escrituras mapuche. El año pasado tuvimos un gran éxito de convocatoria de aquellas familias que buscan conocer en profundidad qué es la literatura mapuche. Producto del incendio que sufrimos este año, temimos no lograrlo, pero hemos trabajado incansablemente para poder tener el Mapuclub en pie. Nuestra idea es generar un espacio fraterno, recordando las antiguas prácticas colectivas de trawün, compartiendo una once comunitaria, donde todas las personas son bienvenidas, sin necesidad previa de inscripción. Solo pedimos que traigan sus aportes para compartir un momento de conversación”, expresa Marilen Llancaqueo, dueña de la librería.

La inauguración de esta temporada estará a cargo del destacado escritor williche Jaime Huenún, quien presentará su obra “El Regreso de Torito Callulaf y otros relatos provincianos” el jueves 15 de octubre a las 18:30 horas. El ciclo continuará con la participación de figuras como Pedro Cayuqueo, Enrique Antileo, Carla Llamunao y Yeny Díaz Wenten. Los encuentros, guiados por Marilen Llancaqueo y la escritora Daniela Catrileo, se realizarán en Avenida Brasil 1580, Valparaíso, y son abiertos a todo público.

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Comunicador y empresario de medios con una trayectoria de más de 14 años en la industria. Es el actual propietario de SoloMultimedios SpA, empresa matriz que gestiona La Opinión Online, Solo Radio y Solo Multimedios Producciones. Miembro del directorio de la Asociación de Comunicadores de Hispanoamérica (ADC) y Representante Legal de la Organización de Comunicadores Asunción. Su experiencia editorial incluye una década de liderazgo como Director de Radio Asunción y la cobertura acreditada de eventos de trascendencia internacional, tales como la visita de S.S. Francisco a Chile y de forma ininterrumpida desde 2013 en el Festival Internacional de la Canción de Viña del Mar y el Festival del Huaso de Olmué.

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