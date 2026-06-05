Liceo Agrícola Obispo Rafael Lira de La Cruz: Un modelo educativo técnico-profesional de impacto regional

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Autoridades regionales destacaron el trabajo formativo del establecimiento de El Refugio de Cristo, que beneficia a estudiantes de la provincia de Quillota con una infraestructura y programa conectado a las necesidades del sector agrícola y pecuario.

El Seremi de Educación de la Región de Valparaíso, Juan Carlos Klenner, junto a la delegada presidencial provincial de Quillota, Pilar Cuevas, visitaron el Liceo Técnico Agrícola Obispo Rafael Lira de La Cruz. El propósito de la visita fue conocer de cerca el trabajo educativo que se desarrolla en la formación de técnicos y técnicas para el sector agrícola y pecuario.

La visita incluyó un recorrido por salas de clases, la parcela educativa y la clínica veterinaria del establecimiento. Estos espacios permiten a los estudiantes complementar los aprendizajes teóricos con experiencias prácticas vinculadas a las necesidades productivas y sociales del territorio.

Las autoridades fueron recibidas por la directora del establecimiento, Gloria Peñaloza, junto al equipo directivo y docentes, quienes presentaron los principales proyectos, desafíos y oportunidades que fortalecen la formación técnico-profesional impartida por el liceo.

Durante la jornada, el Seremi de Educación destacó la importancia de promover aprendizajes significativos conectados con el entorno y valoró el aporte que realizan establecimientos técnico-profesionales como el Liceo Agrícola Obispo Rafael Lira en la preparación de jóvenes para su futuro laboral y académico.

Con más de seis décadas de trayectoria, el establecimiento se ha consolidado como un referente regional en educación técnico-profesional agrícola, formando generaciones de estudiantes bajo un modelo educativo que integra conocimientos, experiencia práctica y compromiso con el desarrollo sostenible del territorio.

La visita permitió relevar el trabajo que realiza la comunidad educativa del Liceo Agrícola Obispo Rafael Lira y reafirmar la importancia de fortalecer espacios de aprendizaje donde las y los estudiantes desarrollan competencias técnicas, valores y herramientas para contribuir al crecimiento de sus comunidades y del sector productivo regional.

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Comunicador y empresario de medios con una trayectoria de más de 14 años en la industria. Es el actual propietario de SoloMultimedios SpA, empresa matriz que gestiona La Opinión Online, Solo Radio y Solo Multimedios Producciones. Miembro del directorio de la Asociación de Comunicadores de Hispanoamérica (ADC) y Representante Legal de la Organización de Comunicadores Asunción. Su experiencia editorial incluye una década de liderazgo como Director de Radio Asunción y la cobertura acreditada de eventos de trascendencia internacional, tales como la visita de S.S. Francisco a Chile y de forma ininterrumpida desde 2013 en el Festival Internacional de la Canción de Viña del Mar y el Festival del Huaso de Olmué.