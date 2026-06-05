Liceo Artístico Guillermo Gronemeyer celebra 80 años con concierto gratuito de la Orquesta Marga Marga

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La destacada agrupación regional, dirigida por el maestro Luis José Recart, ofrecerá una presentación abierta a toda la comunidad en el marco del aniversario del establecimiento.

Quilpué se prepara para una jornada especial de encuentro entre la educación, las artes y la música, con motivo de la conmemoración de los 80 años del Liceo Artístico Guillermo Gronemeyer. La celebración tendrá como uno de sus hitos principales un concierto gratuito de la reconocida Orquesta Marga Marga, dirigida por el maestro Luis José Recart, el próximo martes 9 de junio a las 18:00 horas en dependencias del establecimiento.

Fundado el 1 de abril de 1946, el liceo forma parte de la historia educacional de Quilpué y, a lo largo de ocho décadas, ha contribuido a la formación de generaciones de estudiantes. Actualmente, su proyecto educativo destaca por integrar las artes como eje fundamental del proceso formativo, promoviendo el desarrollo creativo, crítico y reflexivo de sus estudiantes.

La presentación de la Orquesta Marga Marga se enmarca en las actividades conmemorativas de este importante aniversario. La agrupación, fundada en 2010 y dirigida desde sus inicios por Luis José Recart, se ha consolidado como una de las orquestas profesionales más activas del país, destacando por su compromiso con la difusión de la música en territorios, comunidades educativas y espacios culturales de toda la Región de Valparaíso y Chile.

Durante la velada, el público podrá disfrutar de un programa que contempla la interpretación de la obra barroca “Sonata a cinque Op. 2 N.° 3” de Tomaso Albinoni, “La Primavera” de Antonio Vivaldi, perteneciente a “Las Cuatro Estaciones”, y “Chile en Latinoamérica”, selección de obras de diversos autores del continente.

Para Christian González, coordinador artístico del Liceo Artístico Guillermo Gronemeyer, esta actividad representa el espíritu que ha guiado a la institución durante estas ocho décadas.

“Cumplir 80 años nos invita a mirar nuestra historia, pero también a proyectarnos hacia el futuro. Que una agrupación del nivel y trayectoria de la Orquesta Marga Marga forme parte de esta celebración reafirma nuestro compromiso con una educación pública donde las artes ocupan un lugar central en la formación de las personas. Queremos que este concierto sea una fiesta abierta para toda la comunidad de Quilpué”, señaló.

Así también, la directora del establecimiento, Paula Zöllner Iracheta, extendió la invitación a estudiantes, familias, exalumnos, vecinos y vecinas a participar de esta celebración, que busca fortalecer los vínculos entre la comunidad educativa y el territorio a través de la experiencia artística.

El concierto se realizará en el Salón de Actos del Liceo Artístico Guillermo Gronemeyer, ubicado en la intersección de Covadonga con David Cortés, en Quilpué, y contará con entrada liberada.

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Comunicador y empresario de medios con una trayectoria de más de 14 años en la industria. Es el actual propietario de SoloMultimedios SpA, empresa matriz que gestiona La Opinión Online, Solo Radio y Solo Multimedios Producciones. Miembro del directorio de la Asociación de Comunicadores de Hispanoamérica (ADC) y Representante Legal de la Organización de Comunicadores Asunción. Su experiencia editorial incluye una década de liderazgo como Director de Radio Asunción y la cobertura acreditada de eventos de trascendencia internacional, tales como la visita de S.S. Francisco a Chile y de forma ininterrumpida desde 2013 en el Festival Internacional de la Canción de Viña del Mar y el Festival del Huaso de Olmué.