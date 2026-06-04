Liceo Comercial de Quillota impulsa aprendizaje práctico en visitas a empresas e instituciones

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Estudiantes de tercero medio de diversas especialidades técnico-profesionales conocieron de cerca procesos productivos y administrativos en entidades públicas, financieras y empresas, complementando su formación para el futuro laboral.

Con el objetivo de complementar los aprendizajes adquiridos en el aula y acercar a los estudiantes a experiencias reales de trabajo, el Liceo Comercial de la RedQ desarrolló una serie de salidas pedagógicas dirigidas a alumnos de tercero medio de las distintas especialidades técnico-profesionales. Las actividades, realizadas en el marco del Mes del Trabajador, incluyeron visitas a instituciones públicas, entidades financieras, organismos legales y empresas productivas, permitiendo a los jóvenes conocer de primera fuente cómo se desarrollan diversos procesos laborales y organizacionales.

Durante las jornadas, los estudiantes recorrieron instituciones emblemáticas de la comuna como el Conservador de Bienes Raíces de Quillota, la Notaría Julio Abuyeres, el Banco de Chile, Banco Santander y la Municipalidad de Quillota, donde pudieron conocer el funcionamiento administrativo, financiero y legal de organismos fundamentales para el desarrollo económico y social del territorio. A ello se sumó una visita a la Planta Ambrosoli de Carozzi, en Viña del Mar, experiencia que les permitió observar procesos productivos, sistemas de automatización, controles de calidad y dinámicas propias del trabajo industrial.

La jefa de especialidad del área de Contabilidad, Verónica Pizarro, destacó que estas iniciativas forman parte de una estrategia educativa orientada a vincular la formación técnico-profesional con la realidad laboral. “Lo que buscamos es que nuestros estudiantes descubran su camino, que puedan acercar la educación al trabajo real y comprender cómo funcionan las empresas e instituciones. Estas experiencias les permiten explorar distintas áreas, conocer las exigencias actuales del mercado laboral y proyectarse de mejor manera hacia su futuro profesional”, señaló.

La docente agregó que el objetivo principal es que los jóvenes desarrollen no solo conocimientos técnicos, sino también habilidades blandas y herramientas que les permitan enfrentar los desafíos del mundo laboral. “Queremos formar estudiantes para la vida. Que puedan conversar con trabajadores, observar cómo se desempeñan distintos profesionales, hacer preguntas y comprender cómo se desarrolla el trabajo en terreno. Eso les entrega una visión mucho más clara de las oportunidades y desafíos que encontrarán más adelante”, explicó.

Desde la mirada estudiantil, Joaquín Morales, alumno de tercero medio de la especialidad de Administración con mención Logística, valoró positivamente la experiencia vivida durante la visita a la Planta Ambrosoli. “Fue una experiencia muy buena tanto en lo personal como para todo el curso. Aprendimos cómo se manejan los productos dentro de la empresa, cómo funcionan los procesos productivos y la distribución de los productos que llegan a los supermercados. Todos estábamos muy felices de haber participado porque fue una actividad entretenida y que nos permitió aprender cosas que no se ven de la misma forma en la sala de clases”, comentó.

Además de los conocimientos adquiridos, desde el establecimiento destacaron el excelente comportamiento, presentación personal y compromiso demostrado por los estudiantes durante cada una de las visitas, reflejando los valores y competencias que promueve el proyecto educativo del liceo.

Estas salidas pedagógicas forman parte del trabajo permanente que desarrolla el Liceo Comercial de Quillota para fortalecer la formación técnico-profesional de sus estudiantes, generando oportunidades de aprendizaje significativo que les permitan comprender cómo funcionan las organizaciones, conocer las exigencias del mercado laboral y prepararse de mejor manera para sus futuras prácticas profesionales, estudios superiores y desafíos laborales.

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Comunicador y empresario de medios con una trayectoria de más de 14 años en la industria. Es el actual propietario de SoloMultimedios SpA, empresa matriz que gestiona La Opinión Online, Solo Radio y Solo Multimedios Producciones. Miembro del directorio de la Asociación de Comunicadores de Hispanoamérica (ADC) y Representante Legal de la Organización de Comunicadores Asunción. Su experiencia editorial incluye una década de liderazgo como Director de Radio Asunción y la cobertura acreditada de eventos de trascendencia internacional, tales como la visita de S.S. Francisco a Chile y de forma ininterrumpida desde 2013 en el Festival Internacional de la Canción de Viña del Mar y el Festival del Huaso de Olmué.