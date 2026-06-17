17/06/2026
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Limache se suma a la electromovilidad con 250 scooters y bicicletas de Whoosh

Marcelo Andrade Saez

La comuna de Limache da un paso hacia la movilidad sostenible con la incorporación de 150 scooters eléctricos y 100 bicicletas compartidas de la empresa Whoosh.

Fila de scooters y bicicletas amarillas de la empresa Whoosh estacionadas en una vereda.

El nuevo sistema de micromovilidad compartida busca conectar barrios, comercio y el Metro Valparaíso, facilitando los traslados cortos para vecinos, estudiantes, trabajadores y visitantes. La operación iniciará en San Francisco de Limache, conectando con la estación de tren, así como con zonas residenciales y comerciales de alta circulación.

La iniciativa de Whoosh, especializada en soluciones de micro movilidad urbana, complementará la oferta de transporte existente en recorridos de corta y mediana distancia, posicionando a Limache como un punto de conexión clave dentro de la provincia de Marga Marga y para quienes se trasladan hacia otras ciudades de la Región de Valparaíso.

Primer plano de manubrios y partes delanteras de scooters eléctricos grises de la empresa Whoosh.

Diego Castillo, City Manager de Whoosh, destacó que la incorporación responde a la necesidad de alternativas de traslados más flexibles y la combinación de scooters y bicicletas permite adaptarse a distintos usuarios y trayectos. “La combinación de scooters eléctricos y bicicletas compartidas permite adaptarse a distintos tipos de usuarios y trayectos, especialmente en zonas de alta circulación diaria”, señaló.

El servicio está disponible para mayores de 18 años a través de la aplicación móvil de Whoosh. Por su parte, el alcalde Luciano Valenzuela resaltó que estos medios de transporte son sustentables y accesibles, contribuyendo a la descongestión vial y extendiendo los horarios de funcionamiento de la ciudad con una opción 24/7.

Dos hombres hablando en un evento al aire libre, con bicicletas amarillas en primer plano.

Los vehículos cuentan con tecnología de control de velocidad, sistemas de frenado y luces automáticas para mayor seguridad. La empresa realizará actividades de educación vial, incluyendo escuelas de conducción y acciones para fomentar la convivencia segura entre todos los usuarios de la vía.

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Comunicador y empresario de medios con una trayectoria de más de 14 años en la industria. Es el actual propietario de SoloMultimedios SpA, empresa matriz que gestiona La Opinión Online, Solo Radio y Solo Multimedios Producciones. Miembro del directorio de la Asociación de Comunicadores de Hispanoamérica (ADC) y Representante Legal de la Organización de Comunicadores Asunción. Su experiencia editorial incluye una década de liderazgo como Director de Radio Asunción y la cobertura acreditada de eventos de trascendencia internacional, tales como la visita de S.S. Francisco a Chile y de forma ininterrumpida desde 2013 en el Festival Internacional de la Canción de Viña del Mar y el Festival del Huaso de Olmué.

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