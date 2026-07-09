Llay Llay refuerza la seguridad en su centro con nuevas luminarias LED
Las calles Latorre y Salvador González, arterias clave del sector céntrico, cuentan ahora con tecnología de iluminación de última generación para prevenir delitos.
Con el objetivo de erradicar puntos oscuros y fortalecer la seguridad ciudadana, la comuna de Llay Llay habilitó nuevas luminarias peatonales en dos de sus vías más transitadas: las calles Latorre y Salvador González. Esta iniciativa busca disuadir la acción de antisociales y brindar mayor tranquilidad a los vecinos que circulan por el corazón comercial y cívico de la ciudad.
El proyecto, financiado por la Subdere, se suma a los trabajos de iluminación ya realizados en arterias como Balmaceda, Varas, Manuel Rodríguez, Edwards, Prat, José Miguel Carrera e Ignacio Carrera Pinto. La medida responde a la necesidad de proteger a los ciudadanos en zonas de alta concurrencia, especialmente a adultos mayores, trabajadores y estudiantes.
Al respecto, el alcalde Edgardo González Arancibia señaló: “Seguimos trabajando por entregar mayor seguridad a nuestra comunidad y de manera concreta y efectiva con este sistema de luces peatonales que termina con muchos puntos oscuros donde operaban delincuentes y se cometían actos que molestaban la tranquilidad de nuestra comunidad. Con este proyecto, ahora contamos con mejor iluminación en el centro de nuestra comuna, calles que son el núcleo de Llay Llay y muy transitadas por adultos mayores, trabajadores y estudiantes, por lo que le estamos entregando lugares más seguros a través de esta iluminación de última tecnología. Seguimos trabajando con hechos concretos y en beneficio de la comunidad”.
Los dispositivos ya se encuentran en pleno funcionamiento, permitiendo un tránsito nocturno más seguro y siendo valorados positivamente por la comunidad local.
Comunicador y empresario de medios con una trayectoria de más de 14 años en la industria. Es el actual propietario de SoloMultimedios SpA, empresa matriz que gestiona La Opinión Online, Solo Radio y Solo Multimedios Producciones. Miembro del directorio de la Asociación de Comunicadores de Hispanoamérica (ADC) y Representante Legal de la Organización de Comunicadores Asunción. Su experiencia editorial incluye una década de liderazgo como Director de Radio Asunción y la cobertura acreditada de eventos de trascendencia internacional, tales como la visita de S.S. Francisco a Chile y de forma ininterrumpida desde 2013 en el Festival Internacional de la Canción de Viña del Mar y el Festival del Huaso de Olmué.