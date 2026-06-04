Llay Llay: Tres kilómetros de nuevas luminarias peatonales para mayor seguridad en sus calles

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Un proyecto municipal en Llay Llay instaló tres kilómetros de luminarias LED en calles céntricas, buscando erradicar puntos oscuros y aumentar la seguridad de los transeúntes.

Con el firme objetivo de recuperar los espacios públicos y arrebatarle terreno a la delincuencia, la Municipalidad de Llay Llay concretó un importante proyecto de seguridad pública en el corazón de la comuna. A contar de este martes, tres de las arterias más transitadas y comerciales del tendido urbano cuentan con un moderno sistema de luminarias peatonales en pleno funcionamiento, diseñado especialmente para erradicar los puntos oscuros que afectaban a los transeúntes.

La intervención municipal se focalizó en las calles Antonio Varas, Manuel Rodríguez y Arturo Prat, vías que concentran un alto flujo diario de vecinos. Hasta antes de la ejecución de este proyecto, estas avenidas presentaban tramos de alta oscuridad debido al follaje de los árboles o a la distancia del alumbrado público tradicional, zonas que eran frecuentemente aprovechadas por delincuentes para cometer diversos ilícitos, amparados por la falta de visibilidad en la noche. En total se pudieron instalar 3 kilómetros de luminarias con la última tecnología.

El alcalde Edgardo González Arancibia señaló: “Estamos junto al Concejo Municipal visitando el encendido de estas luminarias peatonales en tres calles principales de la comuna: calle Varas, Avenida Manuel Rodríguez y también calle Prat. Las tres calles completas, como una forma de entregar mayor seguridad. ¿Para qué? Para que los peatones puedan transitar con mayor tranquilidad. Obviamente, se reducen los espacios de inseguridad y de esta forma los vecinos pueden caminar con mayor tranquilidad. Así que estamos contentos, es un avance significativo, concreto, en materia de seguridad a nivel comunal. Y por cierto, agradecemos el trabajo de los equipos técnicos municipales y al concejo municipal, que permitió contar con estos nuevos dispositivos que dan más y mejor seguridad para nuestros vecinos y vecinas”.

Los nuevos dispositivos, instalados de manera estratégica y orientados directamente hacia las veredas, buscan entregar tranquilidad y una sensación de seguridad real a la comunidad. Desde el Gobierno local destacaron que se realizó una inversión económica muy importante para contar con esta tecnología, reafirmando el compromiso de la gestión por terminar con los rincones ciegos y devolver la confianza a los vecinos que transitan a diario para regresar a sus hogares de forma segura.

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Comunicador y empresario de medios con una trayectoria de más de 14 años en la industria. Es el actual propietario de SoloMultimedios SpA, empresa matriz que gestiona La Opinión Online, Solo Radio y Solo Multimedios Producciones. Miembro del directorio de la Asociación de Comunicadores de Hispanoamérica (ADC) y Representante Legal de la Organización de Comunicadores Asunción. Su experiencia editorial incluye una década de liderazgo como Director de Radio Asunción y la cobertura acreditada de eventos de trascendencia internacional, tales como la visita de S.S. Francisco a Chile y de forma ininterrumpida desde 2013 en el Festival Internacional de la Canción de Viña del Mar y el Festival del Huaso de Olmué.