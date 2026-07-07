08/07/2026
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Logran más de 23 años de presidio para banda dedicada a robos con intimidación en La Calera

Marcelo Andrade Saez

La investigación del Sistema de Análisis Criminal permitió desarticular una asociación ilícita que operaba contra camiones repartidores y locales comerciales.

Vehículo utilizado por la banda delictual durante sus operaciones en La Calera.

Una contundente sentencia logró la Fiscalía tras la investigación dirigida por el Sistema de Análisis Criminal (SAC) de Valparaíso, la cual permitió condenar a tres integrantes de una asociación criminal dedicada a cometer robos con intimidación en la comuna de La Calera. Los delitos, perpetrados entre septiembre y diciembre de 2024, afectaron principalmente a choferes y peonetas de camiones repartidores, además de diversos locales comerciales de la zona.

Arma de fuego incautada durante los procedimientos policiales.

El juicio, llevado a cabo ante el Tribunal Oral en Lo Penal de Quillota, contó con el apoyo investigativo de la Brigada de Investigación Criminal de la PDI. El trabajo incluyó técnicas como interceptaciones telefónicas, análisis de tráfico de antenas, georreferenciación y seguimientos, lo que permitió la incautación de drogas, municiones y armas de fuego.

Evidencia incautada por la PDI durante la investigación.

Sobre el resultado judicial, la fiscal SAC Valparaíso, Lidia Aspee, destacó la importancia de la condena por asociación criminal, un ilícito de alta complejidad probatoria. “La sentencia para nosotros resulta relevante porque se obtuvo una condena por asociación criminal, un delito relativamente nuevo en nuestro ordenamiento jurídico penal y por lo mismo los tribunales suelen ser bastante exigentes en su acreditación. Estamos satisfechos con las condenas que se obtuvieron considerando que se hizo aplicación de la nueva normativa de responsabilidad penal adolescente”, señaló la persecutora tras el rechazo del recurso de nulidad por parte de la Corte de Apelaciones.

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Comunicador y empresario de medios con una trayectoria de más de 14 años en la industria. Es el actual propietario de SoloMultimedios SpA, empresa matriz que gestiona La Opinión Online, Solo Radio y Solo Multimedios Producciones. Miembro del directorio de la Asociación de Comunicadores de Hispanoamérica (ADC) y Representante Legal de la Organización de Comunicadores Asunción. Su experiencia editorial incluye una década de liderazgo como Director de Radio Asunción y la cobertura acreditada de eventos de trascendencia internacional, tales como la visita de S.S. Francisco a Chile y de forma ininterrumpida desde 2013 en el Festival Internacional de la Canción de Viña del Mar y el Festival del Huaso de Olmué.

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