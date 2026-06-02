Loncura vibró con el talento de las nuevas generaciones del Surf y Bodyboard

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Playa El Bato fue el escenario del Campeonato de Surf Junior Quintero 2026 “Cuna del Surf Chileno”, un evento que reunió a jóvenes competidores de diversas comunas de la región.

El pasado sábado 30 de mayo, Playa El Bato, en Loncura, se transformó en el punto de encuentro para el talento emergente del surf y el bodyboard regional. El Campeonato de Surf Junior Quintero 2026 “Cuna del Surf Chileno” congregó a jóvenes atletas en las categorías Sub-15 y Sub-18.

Competidores provenientes de El Quisco, Concón, Loncura, Quintero, Maitencillo, Cachagua y Zapallar participaron en esta jornada, acompañados por amigos y familiares. El evento no solo destacó el compromiso y la pasión de los deportistas, sino que también puso en valor las playas de la zona y el futuro de los deportes de tabla en la región.

Rodolfo Riveros, encargado de la Oficina Municipal de Deportes, subrayó la importancia del campeonato: “Uno de los objetivos que nos encomendó el alcalde Rolando Silva Fuentes junto al Concejo Municipal era activar los deportes náuticos, los deportes acuáticos, a través de distintas disciplinas que hoy en día tienen mucha relevancia a nivel mundial y que en Quintero tenemos un semillero súper grande del bodyboard y del surf. Así que nos propusimos desarrollar este campeonato, que va reuniendo a distintas escuelas y academias de la región”.

Joaquín Zamora, campeón de Bodyboard en la categoría Sub-18, compartió su emoción: “Estoy muy emocionado. He entrenado mucho para los campeonatos y quería dar las gracias a mi entrenador de Reñaca de bodyboard y al profe Donoso por tener la escuela. Hago mucho bodyboard, trato de practicar todos los días y trato de ir al gimnasio y concentrarme lo que más puedo, porque es lo que me gusta hacer”.

La Oficina Municipal de Deportes destacó el éxito del evento, que reafirma la posición de Quintero como la “Cuna del Surf Chileno” y fomenta el desarrollo de los deportes náuticos entre niños, niñas y jóvenes. También se agradeció el compromiso de las familias, escuelas deportivas y organizaciones que hicieron posible la jornada, promoviendo estilos de vida saludables y el uso responsable de los espacios naturales.

Medallero y Clasificación Final

BODYBOARD

JUNIOR SUB 15

1 Salvador Blanco

2 Dilan Marin

3 Germán Oliva

4 Noah Ríos

JUNIOR SUB 18

1 Joaquín Zamora

2 Javier Rivera

3 Roberto Gallardo González

4 Martin Machuca

SURF

JUNIOR SUB 15

1 José Christensen Pérez

2 Nicolás González

3 Renato Órdenes

4 Daniel Álvarez Barrales

5 José Boza

JUNIOR SUB 18

1 Mateo Zegers

2 José Beals

3 Renato Órdenes

4 Nicolás Streitt

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Comunicador y empresario de medios con una trayectoria de más de 14 años en la industria. Es el actual propietario de SoloMultimedios SpA, empresa matriz que gestiona La Opinión Online, Solo Radio y Solo Multimedios Producciones. Miembro del directorio de la Asociación de Comunicadores de Hispanoamérica (ADC) y Representante Legal de la Organización de Comunicadores Asunción. Su experiencia editorial incluye una década de liderazgo como Director de Radio Asunción y la cobertura acreditada de eventos de trascendencia internacional, tales como la visita de S.S. Francisco a Chile y de forma ininterrumpida desde 2013 en el Festival Internacional de la Canción de Viña del Mar y el Festival del Huaso de Olmué.