Loreto Valenzuela protagoniza ‘La Baronesa’, la nueva apuesta dramática de Mega

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La reconocida actriz encabeza el elenco de la nueva telenovela del Área Dramática de Mega como Aurora Valdés, una mujer que ha dedicado su vida a proteger a los suyos, aunque eso signifique imponer reglas, guardar silencios y ocultar verdades que podrían cambiarlo todo.

Hay familias donde el amor se expresa con abrazos. En otras, el cariño se confunde con el control, los silencios y las decisiones tomadas en nombre de quienes se cree proteger. Ese es el universo de “La Baronesa”, la nueva teleserie de las tardes de Mega. Loreto Valenzuela interpreta a Aurora Valdés, una mujer acostumbrada a mantener unida a su familia bajo las reglas que ella dicta y a resguardar un legado y una imagen conservadora construida durante décadas.

Dueña de un tradicional restaurante que lleva su nombre, Aurora se ha convertido en el pilar de varias generaciones. Convencida de que siempre sabe qué es lo mejor para los suyos, ha levantado una vida donde las apariencias, las lealtades y los sacrificios parecen inquebrantables. Sin embargo, cuando comiencen a aparecer las mentiras que han sostenido a la familia, ese equilibrio empezará a resquebrajarse.

Como dice la canción de Mari Trini que musicaliza la teleserie: “yo no soy esa que tú te imaginas”. Por décadas, Aurora ha mantenido en secreto una vida oculta entre apuestas y casinos clandestinos. En ese ambiente la llaman “La Baronesa” por su estampa y decisión al jugar. Es ludópata y no lo reconoce; cuando sus mundos finalmente se crucen arriesgará a perder su mayor tesoro, la familia que construyó junto a Roberto (Patricio Achurra), su compañero de vida y uno de los pocos testigos del largo camino que ambos han recorrido para sacar adelante a su familia. Mientras él privilegia el diálogo y la contención, Aurora no dudará en tomar decisiones difíciles para proteger aquello que considera más valioso: el apellido, la historia y el futuro de quienes ama.

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